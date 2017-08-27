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Любителей спорта приглашают принять участие в первом в истории Самары экстремальном марафоне "Металлург Challenge"

27 августа 2017 14:50
127
Обязательные условия для участия в соревнованиях: возраст от 18 лет и наличие во время забега любого элемента атрибутики
Прием заявок на первый "Металлург Challenge" открыт!

Марафон пройдет на стадионе "Металлург". Участникам забега предстоит преодолеть дистанцию в 3 километра. Она будет пролегать по всей территории спортивного комплекса "Металлург", включая главную арену. На пути к финишной черте участникам нужно будет преодолеть несколько препятствий (в том числе забежать на самый верх каждой из трибун стадиона, что позволит насладиться прекрасным видом самарской арены).

Обязательные условия для участия в соревнованиях: возраст от 18 лет и наличие во время забега любого элемента атрибутики "Крыльев Советов".

 Всех участников и зрителей ждет небольшая развлекательная программа, а также призы от "Крыльев" и партнеров клуба. Марафон состоится 3 сентября в 12:00.

Заявки на участие в "Металлург Challenge" принимаются до 12:00 2 сентября на электронный адрес v.zimnukov@ks-samara.com. В письме нужно указать свои Ф.И.О., возраст и контактный телефон, сообщает пресс-служба ФК "КС". 


Фото  ФК "КС"
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