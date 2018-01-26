Любителей кинематографа приглашают в ЦРК «Художественный» на премьеру фильма режиссёра Александра Пэйна «Короче»

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Фильм оскароносного режиссёра Александра Пэйна «Короче» (англ. Downsizing; дословно - «Уменьшение») рассказывает о паре, которая хочет сделать процедуру уменьшения своих тел, чтобы они могли начать новую жизнь в новом обществе.Съемки нового фильма проходили в Канаде (Торонто, Онтарио, Йоркский университет), в Америке (города Омаха, Лос-Анджелес), а также в Норвегии (в одном из самых живописных фьордов – Тролльфьорде).Фантастическая история о неожиданном решении проблемы перенаселения планеты: норвежские ученые придумывают технологию по уменьшению людей, благодаря которой через 200 лет весь мир можно сделать миниатюрным. К тому же мини-жизнь предлагает массу финансовых выгод, так что простой парень Пол и его жена Одри, недолго думая, решают оставить свое унылое существование в Омахе и пройти процедуру уменьшения. Это их решение повлечет за собой самые удивительные последствия…В главных ролях: Мэтт Дэймон, Кристоф Вальц, Хонг Чау, Кристен Уиг, Рольф Лассгорд.Ведущий вечера: художественный руководитель клуба любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник», киновед - Роман Черкасов, сообщает пресс-служба ГБУК «Агентство социокультурных технологий».