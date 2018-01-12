Любителей кинематографа приглашают в ЦРК «Художественный» на премьеру фильма Гильермо дель Торо «Форма воды»

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Мексиканский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, писатель Гильермо дель Торо стал известен в качестве автора фильмов в жанре хоррор («Кронос», «Мутанты»), готики («Багровый пик») и неоготики («Хребет дьявола»), комиксов («Хеллбой», «Блейд-2»), сказки («Лабиринтфавна») и фантастики («Тихоокеанский рубеж»). Стиль, темы и герои фильмов дель Торо всегда узнаваемы, что справедливо и в отношении новой картины режиссёра - «Форма воды», которую называют гибридом исторической реконструкции, фантасмагории, мелодрамы и правозащитного кино.В своём новом фильме Гильермо дель Торо выступил также в качестве сценариста (в содружестве с Ванессой Тейлор). Работа над «Формой воды» началась в 2011 году.Говоря о «Форме воды», российские критики почему-то вспоминают фильм «Человек-амфибия», хотя вдохновением для дель Торо, безусловно, послужило «Создание из Черной лагуны». «Форма воды» - постмодернистское переосмысление этого культового хоррора изпрошлого. В том фильме команда ученых сражалась с древним монстром-амфибией, спрятавшимся от человеческих глаз в глубинах Амазонки.На Венецианском кинофестивале 2017 года фильм «Форма воды» получил главный приз «Золотого льва», также был награждён премией Future Film Festival Digital Award и премией Soundtrack Stars. В 2018-м году фильм получил премию «Золотой глобус» в номинации «лучший режиссёр» (Гильермо дель Торо) и «Лучший саундтрек».Действие картины происходит примерно в 1962 году, на фоне противостояние СССР и США в Холодной войне. Главная героиня – немая уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идёт работа по изучению отловленного человека-амфибии. Женщинавлюбляется в мутанта и помогает ему бежать…В главных ролях: Салли Хокинс, Майкл Шеннон, Ричард Дженкинс, Октавия Спенсер, Майкл Стулбарг, Даг Джонс.Ведущий вечера: художественный руководитель клуба любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник», киновед - Роман Черкасов, сообщает пресс-служба ГБУК «Агентство социокультурных технологий».