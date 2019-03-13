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Новости /  Общество /  Социум  

Лётная негодность. Почему в Европе ввели мораторий на Boeing 737-8 MAX

13 марта 2019 17:52
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Подобная процедура приостановки эксплуатации Boeing 737-8 MAX уже вводилась в 2018 году после катастрофы аналогичного Boeing индонезийской компании Lion Air.
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) выпустило директиву лётной годности, которая предписывает всем авиакомпаниям стран Евросоюза прекратить эксплуатацию Boeing 737-8 MAX до окончания расследования и выявления причин катастрофы самолёта авиакомпании Ethiopian Airlines, передает life.ru. Крушение лайнера произошло утром 10 марта 2019 года, через несколько минут после вылета из аэропорта столицы Эфиопии Аддис-Абебы. В документе специалисты ссылаются на другую катастрофу этого же типа лайнера, случившуюся в Индонезии в ноябре 2018-го.

В директиве о чрезвычайной лётной годности EASA указывается, что причины авиакатастрофы Boeing 737-8 MAX 10 марта 2019 года всё ещё выясняются. Чтобы исключить подобные трагедии, до внесения определённых изменений в руководство по полёту данных типов самолётов их эксплуатация на территории ЕС приостанавливается.

Как отмечают специалисты EASA в своей директиве, подобная процедура приостановки эксплуатации Boeing 737-8 MAX уже вводилась в 2018 году после катастрофы аналогичного Boeing индонезийской компании Lion Air. Лайнер упал в Японское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.

По результатам расследования той авиакатастрофы были внесены изменения в Руководство по полёту самолётов Boeing 737-8 MAX. Оказалось, у разбившегося индонезийского лайнера были проблемы с эксплуатацией горизонтального стабилизатора. Вопросы вызвало то, как стабилизатор распознаёт команды датчика угла атаки.

Если в датчике что-то сбоит, то электроника самолёта считает, что у него задирается или опускается нос. Хотя на самом деле он летит ровно. Автопилот начинает работать стабилизаторами, рулями высоты, чтобы скорректировать положение относительно горизонта. А поскольку положение и так нормальное, лайнер начинает резко уходить вниз или, наоборот, набирать высоту. Оба сценария опасны. Вниз — риск разбиться о поверхность. Вверх — риск потерять мощность двигателей и, опять же, сорваться с воздушного потока.

Специалисты не исключают, что аналогичные причины могли привести к катастрофе в Эфиопии.

Напомним, самолёт Boeing 737-8 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта 2019 года в 60 км к востоку от столицы Эфиопии.

Известно, что самолёт исчез с радаров через шесть минут после взлёта из Аддис-Абебы. Перед тем как упасть, лайнер набрал высоту порядка 2,6 км и развил скорость около 700 км в час. По картине места катастрофы видно, что перед столкновением с землёй самолёт находился в крутом пикировании и вошёл носом глубоко в землю, а потому крупные обломки практически отсутствуют.

В катастрофе погибли граждане 33 стран, в том числе три российских туриста: Сергей Вяликов из Твери, а также Екатерина и Александр Поляковы из Ростова-на-Дону.

Также среди жертв авиакатастрофы оказались супруга, сын и дочь депутата словацкого парламента Антона Грнко и итальянский археолог Себастьяно Туза.

Запрет на полёты Boeing 737-8 MAX, кроме стран ЕС, ввели Казахстан, Фиджи, Новая Зеландия и ряд других стран. В России полёты этого типа воздушного судна временно приостановил единственный эксплуатант — авиакомпания "Глобус", "дочка" S7.

По одной из версий, крушения могли случиться из-за новой системы повышения характеристик маневрирования самолётом (MCAS), а также из-за того, что пилоты не были знакомы с особенностями её функционирования — MCAS может сама изменять траекторию полёта самолёта.

По словам руководителя Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полётов" Сергея Мельниченко, сильно настораживает, что очень уж похожи эти две катастрофы — в Аддис-Абебе и Джакарте.

Как отмечает Сергей Мельниченко, расследуя катастрофу Boeing 737-8 MAX в октябре 2018 года в Джакарте, эксперты выяснили, что на лайнере была установлена новая система повышения характеристик маневрирования (MCAS).

— Она могла сыграть и в этой катастрофе важную роль, — отметил Сергей Мельниченко.

Boeing 737-8 MAX — самый продаваемый самолёт в истории Boeing. Это новейшее поколение семейства Boeing 737. Эксплуатация этой серии началась только в 2017 году. Число заказов превышает 4 500 единиц. Лайнер летает по всему миру, в том числе и в России, где авиакомпании планируют закупить у производителя свыше 50 новых Boeing 737-8 MAX. 
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