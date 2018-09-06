Лукашенко собрал на своём участке урожай картофеля и арбузов

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Как сообщается на официальном сайте Лукашенко, несмотря на засушливое лето, урожай выдался богатым: с площади в полтора гектара убрали 60 тонн картофеля. Урожайность составила 400 центнеров с гектара.Отмечается, что часть собранного картофеля президент Белоруссии отдаст в детские дома и интернаты.Также в хозяйстве Лукашенко собрали и арбузы. С поля в 1,6 гектара убрали 42 тонны сладкой ягоды. После сбора урожая президент Белоруссии и его помощники продегустировали арбузы прямо в поле.