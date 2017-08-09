Лучшим монтёром пути на КбшЖД стал представитель Самарской области

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Первое место занял О.Н. Тисенко, монтер Самарской дистанции пути. Второе место у представителя Ульяновской области (АО «ВолгаУралТранс»), третье – у Республики Башкортостан (Демская дистанция пути).Конкурс профмастерства при активной поддержке министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, а также оргкомитета по проведению Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в сфере железнодорожноготранспорта в регионах РФ прошел в два этапа:– проверка теоретических знаний участников (тест из 30 профильных вопросов);– выполнение практических заданий (смена, поправка пружинных противоугонов, забивка костылей, смена подкладок).Как рассказал заместитель начальника дороги по кадрам и социальным вопросам А.В. Шведов, учитывая, что монтеры путей составляют более 10% от всей численности персонала Куйбышевской железной дороги, повышению уровня их квалификацииуделяется самое пристальное внимание. Что касается поддержки квалифицированных специалистов на уровне региона, тонаметившийся спрос на рабочие и технические профессии у поступающих в образовательные учреждения абитуриентов дополняется всесторонней поддержкой трудящихся.«Ежегодно на уровне региона проводятся конкурсы «Профессионал года», «Лучшие трудовые династии», предусматривающие единовременные денежные выплаты. Как раз для популяризации востребованных экономикой страны профессий организован и ежегодно проводится Всероссийский конкурс «Лучший по профессии», – сообщил руководитель управления регионального минтруда Я.П. Талбацкий.Кроме того, в Самарской области с 2016 года действует закон «О молодом специалисте в Самарской области», финансово поддерживающий представителей рабочих профессий.По итогам регионального этапа лучший мастер примет участие в финале Всероссийских соревнованиях осенью в Москве и поборется за главный приз в размере 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба облправительства.