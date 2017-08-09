Лучшим монтёром пути на КбшЖД стал представитель Самарской области
9 августа 2017 17:25
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Первое место занял О.Н. Тисенко, монтер Самарской дистанции пути. Второе место у представителя Ульяновской области (АО «ВолгаУралТранс»), третье – у Республики Башкортостан (Демская дистанция пути).
Конкурс профмастерства при активной поддержке министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, а также оргкомитета по проведению Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в сфере железнодорожного
транспорта в регионах РФ прошел в два этапа:
– проверка теоретических знаний участников (тест из 30 профильных вопросов);
– выполнение практических заданий (смена, поправка пружинных противоугонов, забивка костылей, смена подкладок).
Как рассказал заместитель начальника дороги по кадрам и социальным вопросам А.В. Шведов, учитывая, что монтеры путей составляют более 10% от всей численности персонала Куйбышевской железной дороги, повышению уровня их квалификации
уделяется самое пристальное внимание. Что касается поддержки квалифицированных специалистов на уровне региона, то
наметившийся спрос на рабочие и технические профессии у поступающих в образовательные учреждения абитуриентов дополняется всесторонней поддержкой трудящихся.
«Ежегодно на уровне региона проводятся конкурсы «Профессионал года», «Лучшие трудовые династии», предусматривающие единовременные денежные выплаты. Как раз для популяризации востребованных экономикой страны профессий организован и ежегодно проводится Всероссийский конкурс «Лучший по профессии», – сообщил руководитель управления регионального минтруда Я.П. Талбацкий.
Кроме того, в Самарской области с 2016 года действует закон «О молодом специалисте в Самарской области», финансово поддерживающий представителей рабочих профессий.
По итогам регионального этапа лучший мастер примет участие в финале Всероссийских соревнованиях осенью в Москве и поборется за главный приз в размере 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба облправительства.
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