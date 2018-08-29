Лучшим матросом речного флота в России признана девушка из Тольятти Радина Кондрашина

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С инициативой провести федеральный этап конкурса по номинации «Лучший матрос речного флота» в Тольятти выступил временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской областиВыбор площадки для проведения конкурса определили хорошая материально-техническая база порта Тольятти, наличие высококлассных специалистов, а также то, что в этом году порт отметил свой 60-летний юбилей. Инициативу главы региона поддержали профсоюз работников водного транспорта РФ и Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта.Номинация для специалистов водного транспорта в этом году представлена впервые, что имеет огромное значение для Самарской области, занимающей лидирующие позиции по объему отправленных грузов внутренним водным транспортом.Приветственное обращение в адрес участников конкурса направил министр труда и социальной защиты Российской Федерации«Учитывая высокую роль данного вида транспорта в социально-экономическом развитии нашей страны, особое внимание уделяется и качеству подготовки его кадрового потенциала. Проведение конкурса в номинации по одной из востребованных профессий – матрос речного флота – направлено на укрепление знаний, обмен опытом между мастерами своего дела, а также на выявление лучшего из лучших».По итогам соревнований, в которых приняли участие представители ведущих предприятий водного транспорта из таких судоходных регионов, как Республика Башкортостан, Нижегородская, Волгоградская, Томская, Ростовская, Астраханская области, первое место заняла матрос ОАО «Порт Тольятти». Второе место уиз ФГБУ «Морская спасательная служба» (г. Москва), третье место – уиз АО «Томская судоходная компания».Соревнования прошли в два этапа:– проверка теоретических знаний (тест из 30 профильных вопросов);– выполнение практических заданий (оказание первой медицинской помощи, работа со швартовым палубным устройством, вязание узлов и т.д.).Призерам конкурса будет выплачено денежное поощрение: 300 тыс. рублей за первое, 200 тыс. рублей за второе и 100 тыс. рублей за третье места. Победитель конкурса Радина Кондрашина приглашена на торжественное награждение в Дом Правительства Российской Федерации весной 2019 года, передает пресс-служба облправительства.