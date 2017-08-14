Лучший электромонтер по эксплуатации распределительных сетей работает в Самарской области

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В 2017 году впервые состоялись открытые соревнования, участие в которых приняли 15 команд дочерних структур «Россетей», а также команды АО «Оборонэнерго», ОАО «Сетевая компания» из Республики Татарстан, филиал НК «Роснефть» - ООО «Удмуртэнергонефть», АО «РЭС» из города Новосибирска, а также персонал ГУП РК «Крымэнерго».Всего в ходе соревнований каждой из команд предстояло пройти 8 этапов, среди которых – тушение пожара, спасениепострадавшего, замена главного рубильника и дефектного изолятора на КТП, первичное подключение жилого дома и другие.По итогам соревнований, лучшей бригадой по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей стала команда «МРСК Волги», обойдя ближайших соперников на 112 баллов.На торжественной церемонии закрытия были объявлены и победители федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтер по эксплуатациираспределительных сетей». Судьи пришли к единому мнению – лучшее выступление на этапах показал Денис Владимирович Мульнючкин, член бригады «МРСК Волги», электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Чапаевского ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети».Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится Минтрудом России ежегодно. Его основные цели – повышение престижа рабочих профессий, пропаганда достижений и передового опыта участников конкурса, а также содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям, сообщает пресс-служба облправительства.