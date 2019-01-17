Лучшие журналисты Самарской области получили заслуженные награды

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Престижные премии СО в области журналистики - "Золотое перо Губернии" получили:Ирина-Валерия Подлесова, "Волжская коммуна"Елена Орлова, телеканал «Самара-ГИС»Ольга Федорова, ГТРК Cамара"Уважаемые коллеги, искренне благодарю вас за ваш труд, талант, профессионализм, ответственность, энтузиазм, без которого в профессии обойтись нельзя. И отдельно хочу вас поблагодарить за вашу любовь к родной земле, родному городу, родному поселку", - сказал Дмитрий Азаров журналистам.Губернатор поблагодарил журналистское сообщество за работу в 2018 году на событиях мирового и всероссийского масштаба. А также напомнил, что впереди важные задачи, связанные с реализацией нацпроектов."Национальными они уже называются, но станут они по-настоящему национальными проектами только тогда, когда в них включится нация, включатся граждане страны, когда эти мысли станут материальными. Без вас мы не справимся!", - подчеркнул Дмитрий Азаров.Красивая церемония, яркие эмоции и жаркие аплодисменты коллег победителям:- 3 обладателя «Золотого пера»- 5 именных премий Союза журналистов- 4 обладателя спецприза Губернатора- 29 победителей областного журналистского конкурса на призы Губернатора в направлении "Профессия-журналист"- 10 лауреатов - представителей муниципальных СМИ - в направлении "Медиа Профи"Поздравляем победителей, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.