Лучшие издания самарских вузов доступны читателям областной библиотеки
17 сентября 2018 16:59
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Вниманию широкого круга читателей предлагается более 100 книг, вышедших в издательствах самарских вузов за 2017–2018 гг., по самым разнообразным дисциплинам и направлениям знаний: по естественным и техническим наукам, краеведению, философии, культуре, музыкальному и театральному искусству, литературоведению, лингвистике, педагогике, праву и экономике. В том числе, журналы ведущих вузов Самары, монографии самарских ученых, учебные пособия, сборники материалов конференций, краеведческие издания.
Так, Самарским государственным социально-педагогическим университетом представлена работа «Куйбышев как центр советско-американских отношений 1941–1943 гг». Данный сборник является продолжением исследовательской работы историков вуза над новой для самарского краеведения темой - восприятие военного Куйбышева в американском обществе. Став запасной столицей, Куйбышев перестал быть просто одним из региональных центров Советского Союза, превратившись в город, известный и значимый во всем мире. В издании собраны и переведены на русский язык уникальные документы США о Куйбышеве времен войны.
Постоянным посетителям философской школы «Симпозион», которая еженедельно собирается в стенах областной библиотеки, будет интересна монография профессора кафедры философии Самарского университета Ильи Демина «Семиотика истории и герменевтика исторического опыта» (2017) или философский ежегодник «MIXTURA VERBORUM’2017», посвященный теме «Человек и время». На вопрос, почему культура является подлинной силой современных трансформаций общества и как она творит новую повседневность и человека, подробно отвечают материалы V всероссийской научно-практической конференции «Модернизация культуры: от человека
традиции к креативному субъекту», опубликованные в сборнике Самарского государственного института культуры.
С этими и многими другими новинками издательств самарских вузов можно познакомиться в читальных залах 2-го этажа. Выставка работает до 15 октября 2018 г. Вход на второй этаж по читательскому билету.
Дополнительная информация: (846) 335-66-35, Цыганова Яна Михайловна, ученый секретарь СОУНБ, передает пресс-служба облправительства.
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