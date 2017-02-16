Лучшей парой самарского зоопарка в 2017 году признали двух рысей

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В День влюбленных подвели итоги голосования на титул "Лучшая пара Самарского зоопарка-2017". Бесспорными победителями стали сибирские рыси Барс и Маруся. Барс родился в 2006 году, ему 11 лет, Маруся появилась на свет в Самарском зоопарке в 2015 году, ей исполнилось полтора года.Голосование проводилось на странице сети "ВКонтакте", а также непосредственно в зоопарке.Из 317 проголосовавших 123 человека отдали голоса за пару сибирских рысей Барса и Марусю.На втором месте по результатам голосования оказались прошлогодние победители - еноты-полоскуны Лиза и Матроскин. За них проголосовали 67 человек.Третье место заняла пара дальневосточных леопардов Хан и Фелиция, за них отдали 31 голос, сообщает Волга Ньюс.У пары победителей в самом разгаре брачный период и скоро от них надеются получить потомство.