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Новости /  Общество /  Социум  

Лучшей парой самарского зоопарка в 2017 году признали двух рысей

16 февраля 2017 11:09
93
Голосование проводилось на странице сети "ВКонтакте", а также непосредственно в зоопарке.

В День влюбленных подвели итоги голосования на титул "Лучшая пара Самарского зоопарка-2017". Бесспорными победителями стали сибирские рыси Барс и Маруся. Барс родился в 2006 году, ему 11 лет, Маруся появилась на свет в Самарском зоопарке в 2015 году, ей исполнилось полтора года.
Голосование проводилось на странице сети "ВКонтакте", а также непосредственно в зоопарке.

Из 317 проголосовавших 123 человека отдали голоса за пару сибирских рысей Барса и Марусю.
На втором месте по результатам голосования оказались прошлогодние победители - еноты-полоскуны Лиза и Матроскин. За них проголосовали 67 человек.

Третье место заняла пара дальневосточных леопардов Хан и Фелиция, за них отдали 31 голос, сообщает Волга Ньюс.
У пары победителей в самом разгаре брачный период и скоро от них надеются получить потомство.

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