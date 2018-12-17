Я нашел ошибку
Главные новости: 
От имени губернатора и Правительства Самарской области работников службы поздравил врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Александр Нефёдов.
Органам ЗАГС Самарской области 100 лет
В понедельник,17 декабря губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел ряд рабочих встреч, посвященных кадровым перестановкам в региональном Правительстве.
Кадровые изменения в Правительстве Самарской области
До недавнего времени он работал в должности генерального директора девелоперской компании.
Дмитрий Азаров провел ряд кадровых перестановок в региональном Правительстве: на должность министра строительства региона назначен Евгений Чудаев
Команда хоккеиста провела встречу с клубом
Овечкин установил личный рекорд НХЛ по очкам
Врачи-онкологи, врачи-кардиологи, врачи-гериатры, врачи-фтизиатры и другие узкие специалисты проведут прием и консультации граждан, организуют занятия в школах здоровья.
В губернии пройдет акция «Маршруты здоровья»
18 декабря в Самарской области пройдут мероприятия, посвященные профессиональному празднику Дню энергетика.
В День энергетика в Самарской области пройдет научно-технический форум «Возобновляемая энергетика – наступившее будущее или отдаленная цель?»
Соответствующая памятка опубликована на сайте ведомства.
Минздрав назвал, какие виды медицинской помощи должны оказываться россиянам бесплатно
В компании отметили, что Запашный не проверяет факты и интерпретирует информацию по своему усмотрению.
Cirque du Soleil ответил на жалобу Запашного Путину на проект Гуцериева
сегодня  Понедельник, 17 декабря, 17:10
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/12:
USD 66.43
0.18
EUR 75.39
0
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Лотерейная удача. Тольяттинец выиграл более 9 000 000 рублей

17 декабря 2018 14:23
352
Сумма выигрыша победителя стала рекордной в Самарской области за последние несколько лет.
В минувшее воскресенье, 16 декабря, один из жителей Тольятти стал богаче более чем на девять миллионов рублей. Участник 13 240-го тиража лотереи «Джокер» выиграл суперприз в размере 9 187 275 рублей. Грандиозный подарок в преддверии самого волшебного праздника — Нового года.

Миллионер из Тольятти купил билет всего за 30 рублей. Он сумел верно угадать 9 чисел заветной комбинации.

Сумма выигрыша победителя стала рекордной в Самарской области за последние несколько лет. Согласно статистике государственных лотерей, в 2018-м году в регионе появилось уже 20 лотерейных миллионеров.

До конца года остается две недели, и, возможно, лотерейная удача еще не раз заглянет в этот регион. А, может быть, именно житель Самарской области станет рекордсменом в «Русском лото» и выиграет миллиард рублей 1-го января, передает пресс-служба «Столото».



Фото:     пресс-служба «Столото»
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
17 декабря 2018  16:45
От имени губернатора и Правительства Самарской области работников службы поздравил врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Александр Нефёдов.
Органам ЗАГС Самарской области 100 лет
От имени губернатора и Правительства Самарской области работников службы поздравил врио первого вице-губернатора – председателя... Социум
13
17 декабря 2018  15:35
Врачи-онкологи, врачи-кардиологи, врачи-гериатры, врачи-фтизиатры и другие узкие специалисты проведут прием и консультации граждан, организуют занятия в школах здоровья.
В губернии пройдет акция «Маршруты здоровья»
Врачи-онкологи, врачи-кардиологи, врачи-гериатры, врачи-фтизиатры и другие узкие специалисты проведут прием и консультации граждан, организуют занятия в... Социум
80
17 декабря 2018  15:19
18 декабря в Самарской области пройдут мероприятия, посвященные профессиональному празднику Дню энергетика.
В День энергетика в Самарской области пройдет научно-технический форум «Возобновляемая энергетика – наступившее будущее или отдаленная цель?»
18 декабря в Самарской области пройдут мероприятия, посвященные профессиональному празднику Дню энергетика.  Социум
88
Весь список

Здравоохранение
17 декабря 2018  15:02
Соответствующая памятка опубликована на сайте ведомства.
Минздрав назвал, какие виды медицинской помощи должны оказываться россиянам бесплатно
Соответствующая памятка опубликована на сайте ведомства.   Здравоохранение
97
17 декабря 2018  13:42
Минздрав опубликовал памятку о правах россиян на бесплатную медицинскую помощь
Минздрав опубликовал памятку о правах россиян на бесплатную медицинскую помощь
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства. Здравоохранение
120
14 декабря 2018  15:03
Офтальмологи осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.
Предновогодний выезд мобильная офтальмологическая бригада совершит в Красноглинский район Самары
Офтальмологи осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из медицинской организации по... Здравоохранение
329
Весь список
Новости медицины
13 декабря 2018  19:50
Как выбрать врачей и клиники в Самаре
Как выбрать врачей и клиники в Самаре
 Для каждого человека важно своевременно обратиться к врачу, если вдруг появились какие-то негативные симптомы, проблемы со здоровьем.  Новости медицины
75
3 декабря 2018  19:47
Супер Вилитра
 Левитра с Дапоксетином – индийский дженерик для улучшения эрекции и борьбы с ранней эякуляцией.  Новости медицины
196
29 ноября 2018  13:16
ДНК Анализ
ДНК Анализ
 ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
211
Весь список
Туризм
17 декабря 2018  10:58
Названы самые популярные достопримечательности России
Названы самые популярные достопримечательности России
На первой строчке рейтинга оказалась Красная площадь. Туризм
179
12 декабря 2018  10:11
Названа идеальная страна для приключенческого туризма
Названа идеальная страна для приключенческого туризма
Чили может предложить различные виды экстремального отдыха. Туризм
259
11 декабря 2018  11:52
Треть туристов всё ещё пакуют чемоданы в пищевую плёнку
Треть туристов всё ещё пакуют чемоданы в пищевую плёнку
Своим мнением поделились более трех тысяч человек. Туризм
368
Весь список
Образование
14 декабря 2018  12:43
Самарский университет - самый востребованный региональный инженерный вуз России
Самарский университет - самый востребованный региональный инженерный вуз России
Университет расположился на пятой строчке общенационального рейтинга МИА «Россия сегодня» - сразу после столичных вузов. Образование
224
13 декабря 2018  15:54
Участники семинара поделятся опытом регионов и представят свои мастер-классы.
В Самаре пройдет Всероссийский семинар «Конкурс профессионального мастерства «Учитель года» как средство повышения квалификации педагогов»
Участники семинара поделятся опытом регионов и представят свои мастер-классы.  Образование
378
13 декабря 2018  14:45
Дмитрий Кривов оценил работу Окружного семинара-лагеря студенческого самоуправления транспортных вузов Приволжского федерального округа.
Первый в истории региона Окружной форум транспортников посетил Дмитрий Кривов
 Дмитрий Кривов оценил работу Окружного семинара-лагеря студенческого самоуправления транспортных вузов Приволжского федерального округа.  Образование
392
Весь список

Культура
17 декабря 2018  13:07
В Самаре появился еще один драмтеатр Он находится в кинотеатре «Россия» на ул. Чернореченской.
В Самаре появился еще один драмтеатр
Он находится в кинотеатре «Россия» на ул. Чернореченской. Культура
134
17 декабря 2018  10:07
Детский музыкально-хореографического театр
Детский музыкально-хореографического театр "Искорки" отметит 20-летие
В честь юбилея состоится театрализованный концерт. Культура
166
16 декабря 2018  09:23
ЭтноФест-2019 состоится в Самаре
ЭтноФест-2019 состоится в Самаре
Он пройдет 3-8 января Культура
513
Весь список
Мода
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
169
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
441
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
690
Весь список


Видео
15 декабря 2018  11:24
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. 
В мире
1682
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
633
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
1006
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
903
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
620
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
605
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1148
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1017
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1394
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1787
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1875
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3095
Весь список

Мероприятия
В губернии пройдет акция «Маршруты здоровья»
Светлана Галактионова стала гостем ДК на площади Кирова
Детскому музыкально-хореографическому театру «Искорки» - 20 лет
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные