Лолита назвала размер своей пенсии

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"Поздравьте меня, я недавно получила пенсию — у меня 21 тысяча", — сказала Лолита.Пенсионного возраста 55 лет Лолита достигла в ноябре 2018 года. В связи с этим в апреле звезда эстрады даст сольный концерт под названием "Мне 55".Певица отметила, что прекращать свою концертную деятельность она не намерена.Ранее в СМИ появилась информация, что товарищество собственников жилья "Большие каменщики" требует взыскать с певицы около 760 тысяч рублей задолженности по ЖКХ.Милявская в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила, что оплатила все коммунальные услуги, а ТСЖ пытается украсть у нее деньги.Фото: соцсети