Логотип акции «Диктант Победы» создадут жители России
4 марта 2019 21:03
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Партпроект «Единой России» «Историческая память» запускает конкурс для авторов лучшего логотипа к предстоящей акции «Диктант Победы». Участником акции может стать любой желающий, независимо от возраста и места проживания. Победитель будет определен до конца марта. Об этом заявил координатор партпроекта, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, передает er.ru.
«До 18 марта любой житель России может прислать свой вариант логотипа для акции «Диктант Победы» на электронный адрес: proj.er@yandex.ru. Главное, чтобы представленные на конкурс логотипы были выполнены согласно техническому заданию и представлены в трех форматах (png, psd и jpg)», – рассказал Хинштейн.
Координатор партпроекта «Историческая память» подчеркнул, что в письме должны быть указаны фамилия, имя, отчество, регион и населенный пункт, где проживает конкурсант, а также необходимо добавить контактный номер телефона для обратной связи. «Создателя самого народного логотипа мы определим до конца марта», – отметил Хинштейн.
«Единая Россия» в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» проведет всероссийскую акцию «Диктант Победы», приуроченную к 74-летию победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдёт в преддверии Дня Победы во всех региональных отделениях, в городах с населением от 500 тыс. человек, в городах воинской славы, городах-героях. Диктант будет состоять из 30 вопросов, которые разрабатывает Российский государственный гуманитарный университет. Задания будут связаны с историей войны, ее героями и Днем Победы. Главной площадкой диктанта станет Центральный музей Великой Отечественной войны в Москве. Результаты акции будут известны 12 июня – в День России.
Партийный проект «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как «Защитникам Отечества посвящается…», «Вахта памяти», «Свеча памяти» и многие другие.
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4 марта 2019 12:57
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