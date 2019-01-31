Литературно-театральный час «Занавес открывается» в Самарской областной детской библиотеке

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Воспитанники детского сада № 391 г.о. Самара покажут спектакль «Репка» по мотивам русской народной сказки в рамках совместного проекта «Занавес открывается».Цель проекта – приобщение детей дошкольного возраста к чтению и книжной культуре посредством театральной деятельности. Театрализация готовится по полюбившейся ребятам сказке. В подготовке участвуют не только воспитатели и библиотекари, но и родители.Гостей мероприятия ждет не только представление, но и игры со зрителями и сюрпризы от маленьких артистов, передает пресс-служба облправительства.