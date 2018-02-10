Лишь на 3300 рублей выросли доходы учителей за 5 лет

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Всего на 25% за те же пять лет выросла средняя зарплата преподавателей техникумов, врачей и фельдшеров. В абсолютном значении их средний доход в 2017 году по сравнению с 2013 годом вырос по-разному. Так, преподавателей техникумов – с 21 до 26,4 тысяч рублей, врачей и медперсонала с высшим образованием – с 32,7 до 41,96 тысяч рублей, среднего медперсонала – с 19,1 до 23,6 тысяч рублей. Зарплата младшего медперсонала выросла на 38%, но в абсолютных цифрах это рост с 12,1 до 16,7 тысяч рублей. Социальные работники региона после двукратного увеличения зарплат за пять лет получают теперь в среднем 22,6 тысяч рублей.Лидерами по доходности в абсолютных значениях являются преподаватели вузов и научные сотрудники. С 2013 года их зарплата выросла в полтора раза и составляет в Самарской области порядка 52-53 тысяч рублей.Согласно майским указам зарплата всех указанных групп должна к маю этого года составить 100% от средней по региону. За исключением врачей и преподавателей вузов, где установлено целевое соотношение в 200%. Однако в 2012 году предполагалось, что средние зарплаты в экономике будут расти намного быстрее, а вместе с ними в разы вырастут и зарплаты бюджетников.