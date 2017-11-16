LinkedIn сохранил 60% пользователей в России после года блокировки

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Провайдеры начали блокировку LinkedIn в России в середине ноября прошлого года. Поводом послужило нарушение компанией закона о персональных данных, по которому персональные данные россиян с 1 сентября 2015 года должны храниться и обрабатываться на территории страны. В августе 2016 года Таганский районный суд Москвы признал соцсеть LinkedIn нарушившей закон, на что та подала апелляцию. Однако 10 ноября прошлого года Мосгорсуд отклонил жалобу, и через неделю Роскомнадзор направил операторам связи предписание о блокировке LinkedIn в России.До блокировки, в октябре 2016 года, по данным Mediascope, у LinkedIn было 2,6 млн пользователей в России, в ноябре — 2,5 млн. Однако уже в декабре посещаемость ресурса снизилась до 1,5 млн человек.Похожую статистику РБК предоставила компания SimilarWeb. В октябре 2016 года количество уникальных пользователей LinkedIn в России составляло 3,5 млн человек (суммарно десктоп и мобильная версия). В ноябре прошлого года этот показатель упал до 2,8 млн, а в декабре — уже до 1 млн человек. По итогам октября этого года аудитория социальной сети в России осталась на прежнем уровне — тот же 1 млн пользователей, свидетельствуют данные SimilarWeb.В мае 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что тема возобновления работы LinkedIn на территории России может быть поднята осенью. По его словам, к этому времени будет окончательно завершена сделка Microsoft по приобретению LinkedIn и тогда «компания Microsoft рассмотрит, что она будет делать с LinkedIn». Тогда же Жаров отметил, что официальная позиция LinkedIn в настоящее время заключается в том, что компания не имеет возможности выполнить российские законы.В российском представительстве Microsoft отказались комментировать тему блокировки LinkedIn. «На сегодняшний день компания LinkedIn по вопросу возобновления диалога в Роскомнадзор не обращалась», — отметил в свою очередь представитель ведомства. На момент написания материала компания LinkedIn не ответила на вопросы РБК.Аудиторию в России сохраняет не только LinkedIn, но и другие заблокированные ресурсы, например популярный торрент-трекер RuTracker.org. Доступ к нему в России был навечно ограничен еще в январе 2016 года. Как ранее сообщал РБК, согласно данным SimilarWeb, спустя год, в декабре 2016 года, на сайте было зафиксировано около 29,9 млн посещений из России против 52,9 млн в декабре 2015 года. В течение прошлого года трафик RutRacker держался на уровне 38,8–29,9 млн пользователей.Однако власти России надеются, что ситуацию можно исправить с помощью нового законодательства. С 1 ноября в России начал действовать закон, регулирующий анонимайзеры, VPN и другие сервисы, позволяющие получать доступ к заблокированным сайтам. Теперь если они самостоятельно не заблокируют запрещенные в России сайты, то будут сами внесены в черный список.Как сообщал РБК Жаров, большинство VPN-сервисов согласились выполнять требования Роскомнадзора. «В России есть 25–30 проксирующих и VPN-сервисов, популярных у населения. Среди них — cameleo.ru, 2ip.ru и др. Они все выразили готовность исполнять закон, у нас в беседе с ними не возникло какого-то непонимания. Понятно, что есть еще сотни тысяч мелких и кустарно написанных VPN — сделать такой сервис в принципе несложно. Но закон ориентирован в первую очередь на наиболее популярные у граждан сервисы», — сказал он, комментируя вступающий в силу закон.Однако уменьшить аудиторию заблокированных ресурсов вряд ли удастся даже с новым законодательством, уверены эксперты. «Значительное число крупных VPN-сервисов уже сообщили, что работать с Роскомнадзором они не собираются, а те пользователи, кто хотел, уже установили себе нужные программы», — считает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.В случае с LinkedIn новый закон также не будет работать, продолжает он. «У соцсети определенная аудитория. Как правило, это профессионалы, которые завязаны на международные компании. Мне кажется, особо ничего не изменится, а с учетом новых обсуждений посещаемость даже повысится, так как больше людей узнает о существовании VPN-сервисов», — подытожил он.