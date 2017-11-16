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Новости /  Общество /  Социум  

LinkedIn сохранил 60% пользователей в России после года блокировки

16 ноября 2017 16:17
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Несмотря на ужесточение борьбы с VPN-сервисами, соцсеть сохранит аудиторию, считают эксперты.
Как сообщает РБК, посещаемость LinkedIn в сентябре этого года составила 1,4 млн человек, что на 39% ниже, чем в сентябре 2016 года (2,3 млн чело​век), до блокировки сервиса на территории России. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope (подготовлены по запросу РБК; учитывают количество человек, хотя бы один раз заходивших в соцсеть с десктопа, мобильного устройства или мобильного приложения за указанный период, среди жителей городов с населением более 700 тыс. человек в возрасте 12–64 лет).

Провайдеры начали блокировку LinkedIn в России в середине ноября прошлого года. Поводом послужило нарушение компанией закона о персональных данных, по которому персональные данные россиян с 1 сентября 2015 года должны храниться и обрабатываться на территории страны. В августе 2016 года Таганский районный суд Москвы признал соцсеть LinkedIn нарушившей закон, на что та подала апелляцию. Однако 10 ноября прошлого года Мосгорсуд отклонил жалобу, и через неделю Роскомнадзор направил операторам связи предписание о блокировке LinkedIn в России.

До блокировки, в октябре 2016 года, по данным Mediascope, у LinkedIn было 2,6 млн пользователей в России, в ноябре — 2,5 млн. Однако уже в декабре посещаемость ресурса снизилась до 1,5 млн человек.

Похожую статистику РБК предоставила компания SimilarWeb. В октябре 2016 года количество уникальных пользователей LinkedIn в России составляло 3,5 млн человек (суммарно десктоп и мобильная версия). В ноябре прошлого года этот показатель упал до 2,8 млн, а в декабре — уже до 1 млн человек. По итогам октября этого года аудитория социальной сети в России осталась на прежнем уровне — тот же 1 млн пользователей, свидетельствуют данные SimilarWeb.

В мае 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что тема возобновления работы LinkedIn на территории России может быть поднята осенью. По его словам, к этому времени будет окончательно завершена сделка Microsoft по приобретению LinkedIn и тогда «компания Microsoft рассмотрит, что она будет делать с LinkedIn». Тогда же Жаров отметил, что официальная позиция LinkedIn в настоящее время заключается в том, что компания не имеет возможности выполнить российские законы.

В российском представительстве Microsoft отказались комментировать тему блокировки LinkedIn. «На сегодняшний день компания LinkedIn по вопросу возобновления диалога в Роскомнадзор не обращалась», — отметил в свою очередь представитель ведомства. На момент написания материала компания LinkedIn не ответила на вопросы РБК.

Аудиторию в России сохраняет не только LinkedIn, но и другие заблокированные ресурсы, например популярный торрент-трекер RuTracker.org. Доступ к нему в России был навечно ограничен еще в январе 2016 года. Как ранее сообщал РБК, согласно данным SimilarWeb, спустя год, в декабре 2016 года, на сайте было зафиксировано около 29,9 млн посещений из России против 52,9 млн в декабре 2015 года. В течение прошлого года трафик RutRacker держался на уровне 38,8–29,9 млн пользователей.

Однако власти России надеются, что ситуацию можно исправить с помощью нового законодательства. С 1 ноября в России начал действовать закон, регулирующий анонимайзеры, VPN и другие сервисы, позволяющие получать доступ к заблокированным сайтам. Теперь если они самостоятельно не заблокируют запрещенные в России сайты, то будут сами внесены в черный список.

Как сообщал РБК Жаров, большинство VPN-сервисов согласились выполнять требования Роскомнадзора. «В России есть 25–30 проксирующих и VPN-сервисов, популярных у населения. Среди них — cameleo.ru, 2ip.ru и др. Они все выразили готовность исполнять закон, у нас в беседе с ними не возникло какого-то непонимания. Понятно, что есть еще сотни тысяч мелких и кустарно написанных VPN — сделать такой сервис в принципе несложно. Но закон ориентирован в первую очередь на наиболее популярные у граждан сервисы», — сказал он, комментируя вступающий в силу закон.

Однако уменьшить аудиторию заблокированных ресурсов вряд ли удастся даже с новым законодательством, уверены эксперты. «Значительное число крупных VPN-сервисов уже сообщили, что работать с Роскомнадзором они не собираются, а те пользователи, кто хотел, уже установили себе нужные программы», — считает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

В случае с LinkedIn новый закон также не будет работать, продолжает он. «У соцсети определенная аудитория. Как правило, это профессионалы, которые завязаны на международные компании. Мне кажется, особо ничего не изменится, а с учетом новых обсуждений посещаемость даже повысится, так как больше людей узнает о существовании VPN-сервисов», — подытожил он.


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Комментарии



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