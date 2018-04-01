Ликвидация последствий снегопада не особом контроле ГУ МЧС Самарской области

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Наибольшее количество осадков в виде снега зафиксировано по северу и центру Самарской области в 28 муниципальных образованиях, частично по югу области в 4 муниципальных образованиях. По уточненным данным ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», местами по области прогнозируется очень сильный снег, на дорогах снежные заносы. Прогноз доведен до муниципальных образований. В м.р. Ставропольский затруднено движение от н.п. Валы до г.о. Жигулевск.Организовано дежурство постов ГИБДД, оповещение водителей (большегрузного транспорта) по КВ-радиостанции. Проведено СМС-оповещение населения. Информация выведена на комплекс общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения.В соответствии с телефонограммой врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова проведены заседания оперативных штабов под руководством глав муниципальных образований с постановкой задач по складывающейся оперативной обстановке.В Главном управлении МЧС России по Самарской области развернута рабочая группа оперативного штаба по контролю за обстановкой на территории Самарской области в связи с неблагоприятными погодными явлениями. Ситуацию контролирует лично начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко с рабочего места.На расчистку дорог Самарской области привлечено 2920 единиц уборочной техники, в том числе:от ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» - 64 единицы уборочной техники;от ГКУ Самарской области «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области» - 315 единиц уборочной техники;г.о. Самара – 350 единиц уборочной техники;г.о. Тольятти – 63 единицы уборочной техники;г.о. Чапаевск – 17 единиц уборочной техники;г.о. Сызрань – 20 единиц уборочной техники;г.о. Новокуйбышевск – 33 единицы уборочной техники;г.о. Жигулевск – 11 единиц уборочной техники;г.о. Отрадный – 8 единиц уборочной техники;г.о. Октябрьск – 6 единиц уборочной техники;г.о. Кинель – 11 единиц уборочной техники;м.р. Волжский – 51 единица уборочной техники;м.р. Сергиевский – 45 единиц уборочной техники;м.р. Ставропольский – 85 единиц уборочной техники;м.р. Красноярский – 36 единиц уборочной техники;м.р. Исаклинский – 37 единиц уборочной техники.Всего по муниципальным районам – 1124 единицы уборочной техники, сообщает пресс-служба МЧС Самара.