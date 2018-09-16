Лихорадка Западного Нила? Жительницу Волгограда убила неизвестная болезнь

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- Вскрытие показало, что все органы Оксаны были здоровы. У неё был увеличен гипофиз, который вызвал отёк мозга, из-за чего затем произошёл инсульт стволового отдела. Патологоанатом взял материал на гистологию, но до сих пор не рассказал нам о результатах исследования. Сначала попросили подождать два-три дня, потом заявили: "Так быстро это не делается". Через две недели мы снова позвонили и услышали: "Материал только попал ко мне в руки. Я уже дал вам заключение. Чего же ещё?" - рассказала мать Оксаны Елена К.По словам безутешной женщины, больше всего она хочет узнать о причинах заболевания, которое несколько лет убивало её дочь.- Её смотрели известные профессора, врачи из ведущих московских институтов. И никакой конкретики. В мае я попросила сделать ей МРТ. В ответ на это медики сказали: "А что искать? У неё всегда всё хорошо. Какой смысл брать анализы?" - поделилась Елена.По словам женщины, после получения результатов исследования она намерена обратиться в правоохранительные органы, потому что у неё осталось ощущение, будто от неё "что-то скрывают".Как отметили медики, причиной необычного поведения организма могли стать последствия лихорадки Западного Нила, отмечает издание.Лихорадка Западного Нила - острое вирусное заболевание, вызываемое одноимённым арбовирусом. Согласно открытым источникам, последняя вспышка в России была зафиксирована в 2010 году именно на территории Волгоградской области: на 5 октября 2010 года 409 заболевших.