Лидерами конкурса профессионального мастерства водителей автобуса снова стали тольяттинцы

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Конкурс проводится министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области совместно с Самарской областной организацией Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.Цель конкурса – совершенствование профессионального мастерства, повышение авторитета профессии водителя, создание дополнительных стимулов к повышению квалификации и закреплению водителей на предприятиях.В конкурсе приняли участие девять команд от городских округов Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Отрадный и Кинель. Всего в соревнованиях участвовали 18 водителей.На первом этапе, 12 сентября, водители сдали экзамен на знание правил дорожного движения. Победителем этого этапа стали представители города Тольятти (МП «Тольяттинское ПАТП № 3»).На втором этапе участники конкурса соревновались в искусстве вождения на автобусах ЛИАЗ, МАЗ, ПАЗ, газель Next и Хендай Каунти.Победителем конкурса в командном зачете на автобусах ЛИАЗ и МАЗ стала команда из Тольятти МП «Тольяттинское ПАТП № 3». Еще одна тольяттинская команда – ООО «Спринтер» — победила в соревнованиях на газелях Next. В соревнованиях на автобусах ПАЗ победила команда из Отрадного ООО «ЖД-Транссервис».Лидеры областного конкурса примут участие в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей автобусов, на которых представители от Самарской области регулярно занимают призовые места, передает пресс-служба облправительства.