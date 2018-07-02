Лидер нефтехимической отрасли «Новокуйбышевский завод масел и присадок» отпраздновал юбилей

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В поздравительной речи он отметил весомый вклад заводчан в развитие нефтехимического комплекса, причем не только Самарского региона, но и всей России. Глава ведомства также пожелал руководству и сотрудникам компании и впредь оставаться лидерами. Заслуженным работникам были вручены благодарственные письма Главы региона Дмитрия Азарова.Кроме того, Николай Брусникин осмотрел территорию завода и побывал в нескольких цехах. Представители предприятия рассказали о ходе реализации крупномасштабной модернизации производств, которая позволит значительно повысить эффективность предприятия, расширить ассортимент выпускаемой продукции, в том числе в рамках импортозамещения.Продолжаются мероприятия, направленные на устойчивое снижение негативного воздействия на окружающую среду. Качество выпускаемой продукции отвечает самым строгим мировым стандартам – ежегодно она становится победителем конкурса «100 лучших товаров России».Продукция завода поставляется в большинство регионов РФ, в страны ближнего и дальнего зарубежья, сообщает пресс-служа облправителства.