Личному составу Управления Росгвардии по Самарской области представили нового руководителя
10 ноября 2017 10:48
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В Самаре в рамках рабочего визита заместитель командующего Приволжским округом войск национальной гвардии РФ полковник Алияр Абдуллаев представил руководящему составу территориального управления и командирам воинских частей Росгвардии, дислоцирующихся в регионе, вновь назначенного начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковника Александра Эсауленко. Соответствующий Указ был подписан Президентом Российской Федерации 31 октября 2017 года.
Новый руководитель прошел путь от дежурного пункта централизованной охраны до начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Краснодарскому краю и пользовался среди сотрудников заслуженным уважением. Полковник Абдулаев выразил уверенность, что на новом месте службы полковник Александр Эсауленко продолжит традиции, заложенные прежним руководителем, и Управление Росгвардии по Самарской области и впредь будет удерживать лидирующие позиции по показателям служебно-боевой деятельности в Приволжском округе.
Также вновь назначенный начальник территориального органа Росгвардии был представлен руководству законодательной и исполнительной власти Самарской области и региональных УФСБ и ГУ МВД России, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области
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