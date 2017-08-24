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Новости /  Общество /  Социум  

Летом самарцы предпочитали развлекаться в барах и рестаранах

24 августа 2017 11:29
137
Летом самарцы предпочитали развлекаться в барах и рестаранах
Яндекс.Деньги выяснили, как изменились расходы жителей Самары на развлечения по сравнению с прошлым летом.

Аналитики сервиса изучили данные о тратах горожан на походы в театры, кино, музеи и другие места для проведения досуга. В онлайне самарцы платили через Яндекс.Кассу, в офлайне — с карт Яндекс.Денег. Оказалось, что этим летом они в целом потратили на развлечения в 4,4 раза больше, чем за такой же период годом ранее. Правда, средний чек уменьшился с 1082 до 688 рублей.

Похоже, этим летом многие самарцы предпочитают проводить свободное время в барах — по сравнению с прошлым летом число платежей в них выросло в 11,4 раза. Не забывают горожане и о культурном досуге: так, покупок билетов на концерты стало больше в 7,3 раза, в кино — в 6,2 раза, на публичные лекции — в 3 раза, на спортивные мероприятия — в 2 раза, на квесты — во столько же.

Рейтинг самых популярных развлечений (по числу платежей через Яндекс.Кассу и Яндекс.Деньги)

    Бары, рестораны
    Кино
    Концерты
    Музеи, выставки
    Спортивные мероприятия
    Театры
    Публичные лекции
    Квесты

Больше всего в среднем за раз жители Самары тратят на квесты, театры и публичные лекции — 4500, 2806 и 2000 рублей соответственно. Далее идут концерты — 816 рублей, бары — 532 рубля, кино — 503 рубля, спортивные мероприятия — 400 рублей. Самый маленький средний чек — в музеях и на выставках, 350 рублей.

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