Летом на некоторых курортах Краснодарского края будет введен запрет на въезд машин с бензиновым двигателем
5 марта 2018 23:00
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Уже этим летом 2018 года на некоторых курортах Краснодарского края будет введен запрет на въезд машин с бензиновым двигателем. Об этом стало известно из заявления администрации Краснодарского края. Так, доступ для бензиновых автомобилей планируется закрыть к основной части Олимпийского парка. При этом речь идет о запрете именно легковых машин с бензиновым двигателем. Автобусы с туристами проезжать на территорию смогут, также как и электромобили, сообщает samarskie-voditeli.ru.
Вполне вероятно, что этому примеру могут последовать и другие курорты. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в будущем планируется ограничить въезд и на другие охраняемые природные зоны и места отдыха жителей. Так, в правительстве области ведется обсуждение ограничения для автомобилей класса ниже Евро-4 в прибрежных зонах городов-курортов Краснодарского края.
Чтобы реализовать данную инициативу, не требуется вводить дополнительные законодательные изменения. Они прописаны уже на федеральном уровне. Так, регионы могут установить ограничение на въезд ТС с бензиновым двигателем в любую территориальную зону. А выбрать эту зону могут местные власти.
Ожидается, что переход на более экологичный транспорт на курортах будет проводиться постепенно. Как пояснили в пресс-службе Краснодарского края, ограничения не будут вводиться до тех пор, пока не будет создана необходимая для электротранспорта инфраструктура. Также в регионе рассматривают возможность льгот для владельцев электромобилей: бесплатных парковочных мест, отмены транспортного налога и допуск в определенные зоны.
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