Летом на некоторых курортах Краснодарского края будет введен запрет на въезд машин с бензиновым двигателем

279

Летом на некоторых курортах Краснодарского края будет введен запрет на въезд машин с бензиновым двигателемВполне вероятно, что этому примеру могут последовать и другие курорты. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в будущем планируется ограничить въезд и на другие охраняемые природные зоны и места отдыха жителей. Так, в правительстве области ведется обсуждение ограничения для автомобилей класса ниже Евро-4 в прибрежных зонах городов-курортов Краснодарского края.Чтобы реализовать данную инициативу, не требуется вводить дополнительные законодательные изменения. Они прописаны уже на федеральном уровне. Так, регионы могут установить ограничение на въезд ТС с бензиновым двигателем в любую территориальную зону. А выбрать эту зону могут местные власти.Ожидается, что переход на более экологичный транспорт на курортах будет проводиться постепенно. Как пояснили в пресс-службе Краснодарского края, ограничения не будут вводиться до тех пор, пока не будет создана необходимая для электротранспорта инфраструктура. Также в регионе рассматривают возможность льгот для владельцев электромобилей: бесплатных парковочных мест, отмены транспортного налога и допуск в определенные зоны.