Летчику штурмовика Су-25, сбитого в Сирии 3 февраля, посмертно присвоили звание Героя России

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«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)», — говорится в сообщении.Гражданская панихида и похороны Филипова пройдут в Воронеже 8 февраля. После гражданской панихиды его с воинскими почестями похоронят на Аллее Героев на Коминтерновском кладбище.