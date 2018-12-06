Лесной фонд Самарской области патрулируется в усиленном режиме

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В результате совместных рейдов уже зафиксирован ряд правонарушений. Так, 5 декабря 2018 года сотрудниками Красноярского лесничества выявлено несколько случаев незаконного спила деревьев сосны. Возбуждено административное расследование, личность виновных устанавливается.«Ежедневно лесной фонд Самарской области патрулирует более 30 мобильных групп, в состав которых входят сотрудники лесного хозяйства и правоохранительных органов. Как показывает практика, в основном нарушители – это жители сельских районов, которым нужна бесплатная елка для празднования Нового года дома, — поясняет руководитель управления государственного лесного надзора министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексей Шекунов, — К сожалению, люди не всегда задумываются об ответственности и о том, что это наносит огромный ущерб природе».Необходимо отметить, что за одно незаконно срубленное дерево хвойных пород законодательством предусмотрена административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.Кроме того, виновное лицо обязано будет возместить ущерб, причиненный лесам, который составляет более 3 тысяч рублей. В случае, если ущерб будет превышать 5 тысяч рублей (а это две елки и более) законодательством предусмотрена уголовная ответственность за данное нарушение лесного законодательства, предусматривающая наказание, вплоть до лишения свободы.Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области просит всех неравнодушных жителей региона сообщать информацию о незаконных заготовках елок по телефону Региональной диспетчерской службы 8(846)231-00-63 (круглосуточно), передает пресс-служба облправительства.