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Новости /  Общество /  Социум  

Лесники Самарской области отметили профессиональный праздник

20 сентября 2018 16:56
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Сотрудники лесной отрасли со всего региона принимали поздравления и засуженные награды.
В четверг, 20 сентября, в ДК «Кинельский» состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дню работников лесного хозяйства. Сотрудники лесной отрасли со всего региона принимали поздравления и засуженные награды.

С профессиональным праздником лесников поздравили: врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов; врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов; депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин; руководитель департамента охоты и рыболовства Самарской области Вячеслав Лебедев; глава муниципального района Кинельский Николай Абашин. В качестве почетных гостей были приглашены ветераны лесной отрасли региона.

В торжественной обстановке сотрудникам лесной отрасли - от водителей и трактористов до мастеров леса и главных лесничих - были вручены знаки отличия, почетные грамоты и благодарности от Федерального агентства лесного хозяйства, Губернатора Самарской области, Самарской Губернской Думы.

Как отметил в своем выступлении врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов, на сегодняшний день лесная отрасль региона имеет хорошее материально-техническое оснащение и достаточно перспективна для молодого поколения: «Лесное хозяйство развивается, многие позитивные перемены начались еще во времена, когда наше ведомство возглавлял Дмитрий Азаров. Именно тогда финансирование из областного бюджета было значительно увеличено, что до сих пор можно встретить далеко не в каждом субъекте», - подчеркнул министр. – В ближайшем будущем нам предстоит сделать еще очень многое, найти новые точки роста и развития. Уверен, что, опираясь, опыт старшего поколения лесников, и привлекая молодежь, мы сможем достигнуть высоких результатов. Ведь главная наша задача – сохранять и приумножать уникальные лесные богатства Самарского края».

Слово для торжественного поздравления своих коллег было также предоставлено Сергею Шамину – главному лесничему Шенталинского лесничества, которому в этом году было присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации». Всего в Самарской области этого звания удостоены 25 человек. Сергей Александрович - продолжатель дела своего отца, Александра Ивановича, заслуженного лесовода Российской Федерации. На двоих их стаж работы в лесном хозяйстве составляет 89 лет. За период своей трудовой деятельности Сергей Александрович прошел все вехи становления от лесника обхода до директора Шенталинского лесхоза, фактически повторив трудовой путь отца. В России мало примеров, когда в одной семье звания «Заслуженный лесовод Российской Федерации» удостоены и отец и сын.

По окончании торжественной части, участников мероприятия поздравили творческие коллективы Кинельского, Похвистневского и Красноярского районов, передает пресс-служба облправительства. 
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