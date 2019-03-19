«Лесная амнистия» в Самарской области: что, где, когда?

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Почти половина лесов, Самарской области, свыше 315 тысяч га внесены в Единый государственный реестр недвижимости. В наступившем году специалисты Кадастровой палаты обозначили в едином государственном реестре недвижимости границы ещё трех лесничеств. Всего же за полтора года действия закона о «Лесной амнистии» ЕГРН пополнился информацией о границах 17 лесничеств и 1 лесопарка. Ранее эти данные в реестре недвижимости отсутствовали.Параллельно с этим ведётся работа по заявлениям владельцев земельных участков, попадающих под действие закона о «лесной амнистии». Напомним, закон призван защитить леса и одновременно решить проблемы добросовестных владельцев дач, садов, огородов и индивидуальных жилых домов. Суть заключается в приоритете сведений Единого государственного реестра недвижимости над данными государственного лесного реестра. Другими словами, если последний причисляет участок к лесному фонду, а ЕГРН относит его к иной категории земель, то «перевес» будет на стороне реестра недвижимости. Применяется данная норма лишь в случае, если право собственности на земельный участок оформлено до 1 января 2016 года.Если же категория земель указана не в ЕГРН, а в документах собственников, то внесение изменений в реестр недвижимости выполняются на основании правоустанавливающих документов по заявлениям владельцев участков. Земельный участок, права на который возникли до 8 августа 2008 г., относящийся к лесному фонду, но предоставленный для ведения огородничества, садоводства или дачного хозяйства – считается землями или населенных пунктов (если он находится в границах населенного пункта) или сельскохозяйственного назначения. Но и здесь закон делает оговорку - исключением являются участки в границах особо охраняемых природных территорий или территорий объектов культурного наследия, а также участки, относящиеся к землям промышленности или иного специального назначения.Евгения Дроздова, заместитель директора – главный технолог Кадастровой палаты по Самарской области: "Лесная амнистия" призваназащитить тех владельцев земли, которые попали в лес легально. Т.е. закон содержит механизм, позволяющий освободить от ограничений лесного законодательства земельные участки, которые раньше граждане получили для личных нужд на территории лесных массивов. При этом важно соблюсти баланс интересов всех жителей губернии и защитить ценный лесной ресурс. Для этого есть перечень ситуаций, когда спор между лесным реестром и ЕГРН решается в пользу первого. Внесение же в реестр недвижимости сведений о границах лесничеств делает эту информацию доступной для использования всеми заинтересованными лицами, упрощает процедуру защиты прав - ведь раньше собственники могли десятилетиями не знать, что их участок относится к территории ограниченного использования», передает пресс-служба филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Самарской области.