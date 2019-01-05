Лепс назвал оскорблением зрителей выходку Крида на фестивале в Абу-Даби
5 января 2019 16:25
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— Не выйти на сцену, потому что нет настроения, — это уже оскорбление людей. Наверно, богатые могут себе позволить. А мы вот работаем, — отметил Лепс.
Он также подчеркнул, что попытается разобраться в ситуации. Певец отметил, что бывали случаи, когда ему самому приходилось отменять свои выступления, однако делал он это из-за потерянного голоса.
Ранее Лайф рассказывал, что Егор Крид отказался выступать на Russian Music Festival в Абу-Даби по причине плохого настроения.
Фото: соцсети
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