Леннон и Маккартни снова вместе. Сыновья музыкантов поразили схожестью с отцами

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Шон Леннон поделился редким снимком у себя в "инстаграме" и подписал его шутливым "Ку-ку". На нём оба мужчины смотрят в камеру, и Джеймс бережно держит гитару. У сына Джона Леннона 183 тыс. подписчиков в "Инстаграме", и фото быстро стало набирать лайки.Поклонников очень обрадовал такой союз, и они отметили, как похожи дети на своих знаменитых отцов. Внешне они действительно обладают большим сходством — на миг может показаться, что перед нами действительно Джон и Пол. Также многие выразили желание услышать их совместное творчество и пожелали успехов.