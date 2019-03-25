Легендарный ансамбль Александрова приедет в Самарскую область на юбилей бригады спецназа ЦВО

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Ансамбль даст концерт в тольяттинском культурном центре «Автоград». В его исполнении зрители услышат такие композиции как «Смуглянка», «Очи черные», «Калинка», «Катюша» и другие.Перед концертом на территории воинской части спланированы митинг, вручение медалей и грамот, субсидий на приобретение жилья, выступления по рукопашному бою и тактико-специальной подготовке с применением бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун», коллективное исполнение военнослужащими гимна бригады, возложение цветов и венков к памятнику героям-разведчикам, передает пресс-служба ЦВО.Фото: пресс-служба ЦВО