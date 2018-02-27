Легенда «Манчестер юнайтед» Петер Шмейхель поделился впечатлениями о Самаре

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«Самара – космическая столица России, поэтому мы решили построить сюжет на том, чем по праву может гордиться ваш город, - сказал чемпион Европы 1992 года в составе сборной Дании Петер Шмейхель. - Нас поразила огромная ракета, которая стоит прямо посреди города,и музей, где по крупицам собирают великую историю космической державы. Я впервые в жизни испытал ощущение невесомости (Петер полетал в аэротрубе. Прим.) и хочу сказать – это огромная и, черт возьми, не простая работа».Впечатлил футбольную знаменитость и самарский стадион, который Петер сравнил с летающей тарелкой. «Я с удовольствием сыграл бы здесь будь в былой форме, но я очень горд, что ворота здесь будет защищать мой сын Каспер (вратарь сборной Дании. Прим)», - сказал он.Также Петер и съемочная группа прогулялись по самой длинной набережной в России и спустились к Волге, посетили культовое «Дно» и встретились с Послом Самары, музыкантом Сергеем Войтенко.«Я уверен, что летом здесь так же здорово, как сейчас», - резюмировал Шмейхель и посоветовал болельщикам непременно посетить наш город во время ЧМ-2018.Шоу Петера Шмейхеля стартует за 11 недель до чемпионата мира по футболу. ‪4 апреля‬ выйдет первая передача, посвященная Сочи, завершит цикл рассказ про Санкт-Петербург и Москву.Следить за путешествием знаменитого футболиста можно в соцсетях по хэштегу thepeterschmeichelshow, сообщает пресс-служба облправительства.