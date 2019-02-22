Легализация региональной пивоваренной отрасли

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В мероприятии приняли участие министр управления финансами Самарской области, начальник Главного управления МВД по Самарской областируководство Управлений ФНС и Роспотребнадзора, представители министерства промышленности и торговли Самарской области, а также руководители крупных предприятий и небольших пивоваренных компаний,занимающих лидирующие позиции по объемам производства.Виктор Кудряшов отметил, что пивоваренная отрасль в Самарской области представлена двумя крупными пивоваренными предприятиями имножеством средних и малых компаний, число которых растет.«Это целый сектор экономики, развитие которого обеспечивает стабильность работы смежных отраслей, – подчеркнул– По оценкам на одно рабочее место созданное в этой отрасли дополнительно создается до 10 рабочих мест в смежных отраслях. Это исельское хозяйство, производство упаковочных материалов, производство оборудования для пивоварения, торговля».Пивоваренная отрасль генерирует значительный объем поступлений в областной бюджет. В 2018 году было собрано более 8 млрд акцизов отпивоварения. По сравнению с 2017-ым показатель снизился.«Одной из причин снижения является наличие нелегального оборота пивоваренной продукции, о чем нам бьют тревогу законопослушныепредставители пивоваренной отрасли. Частные компании информируют нас о том, что появляется недобросовестная конкуренция, и многиечастные производители пива работают нелегально», – отметил Виктор Кудряшов.В регионе также фиксируются поступления нелегальной продукции из соседних регионов и республик. Это приводит к росту теневого сегмента, увеличению продаж незаконной и фальсифицированной продукции, произведенной неизвестным производителем, по более низкой цене, что делает продукцию добросовестных производителей неконкурентоспособной. Это напрямую отражается на объеме производства и налоговых отчислений.Управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям в регионе Урал-Поволжье ООО «Пивовареннаякомпания «Балтика»-Балтика-Самара»отметила, что тема нелегального оборота для компании актуальна.«Самарская область уникальна тем, что здесь работает достаточно много добросовестных производителей пива. Наша компания готоваобъединить усилия и в качестве экспертов помогать противодействию незаконному обороту. Мы, также как и органы власти, заинтересованы в обелении пивоваренной отрасли», – подчеркнула Виктория Агапова.О мерах борьбы с нелегальным оборотом алкогольной продукции рассказал заместитель министра промышленности и торговли Самарскойобласти«На постоянной основе осуществляется анализ деятельности пивоварен и уплаты акцизов, совместно с правоохранительными органамипроводятся мероприятия по выявлению и пресечению нелегального оборота, налажено сотрудничество с крупными и малыми предприятиями, общественными объединениями и ассоциациями в сфере алкогольной и пивоваренной отрасли», – отметил Олег Волков.Всего на территории региона осуществляют деятельность 55 пивоваренных производств, из них два крупных завода. За 2018 год имипроизведено 44,1 млн декалитров продукции. Правительство Самарской области и региональные отделения федеральных органов заинтересованы в том, чтобы навести порядок и обеспечить условия нормальной работы легальных производителей, как крупных, так и небольших.По итогам совещания министерству промышленности и торговли Самарской области были даны поручения проанализировать деятельностьпредприятий пивоваренной отрасли, совместно с ГУ МВД и ФНС провести соответствующие мероприятия по легализации производства, передает пресс-служба облправительства.