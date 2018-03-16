Лауреатами конкурса плакатов ОНФ «День выборов» стали трое школьников Самарской области

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«Жители Самарской области очень активно приняли участие в конкурсе плакатов ОНФ «День выборов», прислав более двухсот работ на заданную тему, выполненных акварелью, в графическом дизайне и в стиле советского плаката. И мы видим много достойных работ среди самарских участников конкурса, которые нас впечатляют», - рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский.Задача плаката «День выборов» - побудить граждан России прийти на избирательный участок и выразить свою волю 18 марта 2018 года на выборах президента РФ. Самые интересные, по мнению общественного жюри, работы стали основой выставок рисунков, которые в канун выборов прошли во Дворцах творчества, школах и других общественных местах области.Во Дворце творчества на площади им.Кирова в Самаре член регионального штаба ОНФ Валерий Синцов организовал выставку детских рисунков, где объединились в общее яркое полотно работы участников конкурса ОНФ «День выборов» и работы детей, которые занимаются изобразительным искусством в бесплатных кружках, открытых в рамках проекта ОНФ «Равные возможности детям». «Разные художественные стили и уровень мастерства авторов наглядно демонстрируют, что искусство и искренний порыв– не имеет границ. Яркие рисунки вызывают отклик в душе», - прокомментировал рисунки детей Синцов.На первом этаже школы № 8 в городе Новокуйбышевске Самарской области родительская общественность, педагоги и учащиеся организовали выставку из своих рисунков, которые также участвовали в конкурсе ОНФ.Задорный агитационный плакат школьника Ивана Аверьянова из Чапаевска был напечатан большим тиражом и украсил остановочные пункты и информационные стенды в Самаре в канун выборов.Член регионального штаба Вадим Нуждин рассказал, что в процесс создания плакатов многие включались целыми семьями. «Старшая дочь Анастасия, будущий дизайнер, подготовила свою работу на конкурс, но в создании плаката участвовала вся наша семья. И это, пожалуй, самый главный результат конкурса. Выборы для меня лично — это возможность повлиять на будущее моей семьи, детей, выбрать путь развития тот, который обеспечит стабильность и поступательные улучшения в стране», - уточнил Нуждин.В конкурсе плакатов «День выборов» в Самарской области активно участвовали будущие художники самарской художественной школы №1, училища им. Петрова-Водкина и студенты архитектурно-строительной Академии, и обычные школьники городов Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Чапаевска и других муниципальных образований, отметил Покровский.Лауреаты конкурса в номинации «Уличный формат» Иван Аверьянов из Чапаевска (8 лет), Ангелина Ерашова из Новокуйбышевска (13 лет) и Михаил Сапунов из Похвистнево (17 лет) получат благодарственные письма от организаторов и небольшие сувениры, которые помогут им и дальше заниматься творчеством, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ