Лакомство для королей. 10 историй о мороженом, которые вы не знали

Мороженое из рисаМороженое является одним из древнейших лакомств в мире. Ещё 4000 лет назад китайская элита лакомилась замороженным десертом. Самым ранним вариантом десерта, как предполагается, был замороженный сироп.— Они выливали смесь снега и селитры в контейнеры, наполненные сиропом. Соль понижала точку замерзания до нуля, — пишет Магуэлонн Туссен-Самат в "Истории еды".Ещё один вариант — молоко, в котором варят рис и специи, потом всё это упаковывают в снег, чтобы затвердело. Кстати, известный всем нам фруктовый лёд тогда делался по аналогичной технологии.Также были разработаны фруктовые льды, приготовленные из фруктовых соков, медовых и ароматических специй. Через торговые пути замороженные десерты были представлены персам около 2500 лет назад.Персы пили сиропы, охлаждённые снегом, называемым шарбатом. Историки сохранили свидетельства, что Александр Македонский, который сражался с персами в течение 10 лет, любил фруктовый лёд, подслащённый мёдом и охлаждённый снегом. Это было в 330-х годах до н. э."Макарономания"Около 400 г. до н. э. персы изобрели свой вариант мороженого — фалуде. Для этого лёд смешивали с шафраном, фруктами, а также нитями из пищевого крахмала, по виду больше напоминающими переваренную вермишель.Кстати, этот вид десерта популярен до сих пор, но теперь его готовят с розовой водой и лимонным соком.Замороженный сок в качестве десерта подавали на пирах у римского императора Нерона в первом столетии до нашей эры.ЕвропаСуществует легенда, что известный купец и путешественник Марко Поло познакомил европейцев с мороженым после своего путешествия в Китай в XIV веке. Однако автор книги Food in History Реей Таннахилл призывает не верить в это. По её словам, знаменитое джелато изобрёл архитектор и дизайнер Бернардо Буонталенти в 1500-х годах. В нём был крахмал, специальный крем, а также яйца.Его распространение на остальную Европу, начиная с Франции, приписывается супруге герцога Орлеанского Екатерине Медичи. Рецепт, правда, сильно изменили. Подробные пропорции долгое время оставляли под строгим секретом, а само лакомство считали едой знати.Первый рецептПо данным Международной ассоциации молочных продуктов, продукт под названием "сливочный лёд" регулярно появлялся за столом Карла I в XVII веке. Первый рецепт ароматизированных льдов на французском языке появляется в 1674 году в книге Николая Лемери Recueil de curiositéz rares et nouvelles de plus.До наших дней он не сохранился. Единственное, что осталось, — описание, что по вкусу такой десерт напоминает "сладкий снег".Еда для знатиТогда же, во второй половине XVII века, сицилийский ресторатор по имени Прокопио кормил "ледяным десертом" более широкую публику в Café Procope, первом кафе в Париже.Он смешал молоко, сливки, масло и яйца. Впрочем, мороженое тогда всё равно оставалось едой для знати.Любителем мороженого, к слову, был и Наполеон Бонапарт. Ему настолько нравился десерт, что в ссылку на остров Святой Елены он выписал себе аппарат для приготовления.В оловянных горшкахПервый рецепт английского мороженого, который сохранился до наших дней, был написан в XVIII веке в "Книге рецептов миссис Мэри Илес". Издание вышло в Лондоне в 1718 году.Советовали взять горшки, любой вид крема, который вам нравится, фрукты по вкусу. Затем на дно уложить лёд, сверху — крем, а после — фрукты. И ещё раз крем. Затем взять ведро. На дно положить солому. Также нужно положить лёд и специальную "солевую заливку" между горшками. Затем накрываем ведро соломой и отправляем в подвал на четыре часа. Готово.Мороженое в России из творога и сметаныВ России мороженое распространилось благодаря Екатерине II. Молоко и сливки замораживали задолго до неё, ведь недостатка в "хладагентах" не было. В деревнях на Масленицу делали смесь из замороженного творога, сметаны, изюма и сахара. Некоторые просто замораживали молоко.А вот сделать из него полноценный десерт, рецепты которого появились в кулинарных книгах и который ели и летом, получилось только во времена правления Екатерины II. По самой распространённой версии, их перевели с французского языка.В Российской империи "приготовленное по всем правилам" мороженое было тоже лакомством знати. Более широкое распространение оно получило после войны 1812 года, когда помимо военных трофеев российская армия импортировала малоизвестные на родине французские рецепты и технологии.Его часто подавали на балах и ассамблеях. К слову, Александр Пушкин в письме Наталье Пушкиной (Гончаровой) в Ярополец замечал: "Одна мне и есть выгода от отсутствия твоего, что не обязан на балах дремать да жрать мороженое".Михаил Лермонтов лакомился десертом практически ежедневно. Отметим, что Евгений Арбенин из "Маскарада" решил подмешать своей супруге яд именно в этот десерт.Член Госсовета Юлий Литта в 1839 году, лёжа на смертном одре, потребовал принести ему с десяток порций мороженого. Свой выбор он объяснил тем, что "там, куда отправляется, мороженого не достанется".Промышленные масштабыПроизведённое вручную мороженое никогда не было дешёвым удовольствием, мастера не один год ломали голову, как автоматизировать производство. Некоторые находили своеобразные методы, оказывающиеся опасными для здоровья и жизни.Так, в 1883 году в Кэмдене в США "многоразовым" мороженым насмерть отравилось 59 человек. Существовало два вида "многоразового" десерта: "Ватное мороженое Смита" со стаканчиками, сделанными из ваты, и "Методистское мороженое Брауна" — рожок из резины. Сверху каждое изделие покрывали немного подслащённым молоком. Предполагалось, что сладость будут слизывать. Но, по версии New York Times, жители города стали его жевать, не понимая, что делать этого категорически нельзя.В 1840-х английский изобретатель Томас Мастерс получил патент на машину для мороженого. По сути, это был оловянный кувшин с вращающимся трёхлепестковым шпателем. Его окружал лёд, снег или смесь одного из составляющих с солью, солями аммония, селитрой, нитратами аммония или хлоридом кальция. Машина работала и на охлаждение, и на заморозку. В 1851 году в Балтиморе открыли первый завод по производству мороженого.Производство постепенно развивалось, и сейчас мы можем получить лакомство королей за умеренную сумму и в тот момент, когда нам захочется.ЭскимоЗнаменитое мороженое на палочке, политое шоколадом, придумал американский учитель Кристиан Нельсон. Мужчина также работал в магазине, где продавали мороженое и шоколад, и его вдохновило, когда незнакомый мальчик сначала взял один товар, потом долго смотрел на второй, но выбрал в итоге только мороженое.Нельсон спросил, почему он не купил оба, и мальчик объяснил, что он может позволить себе только один. Нельсон начал работать в своей домашней лаборатории, но не мог заставить шоколад держаться на мороженом, пока его друг Рассел Стовер не посоветовал ему добавить немного растительного масла в покрытие. Лакомство стало хитом.В 1919 году Нельсон закончил разработку рецепта и технологии производства, а 24 января 1922 года ему был выдан патент. Мужчина возил свою продукцию по городам и продавал, одновременно показывая фильм про эскимосов. Сначала новинку назвали "эскимо-пай" ("пирожок эскимоса"), а после оставили только "эскимо".Мороженое с зефиркойДолгое время основных вкусов мороженого было всего четыре: шоколад, ваниль, клубника, кофе. В 1929 году специалисты Edy's Grand, компании в Северной Калифорнии, принадлежащей Джозефу Эди и Уильяму Драйеру, создали одну из первых комбинаций вкусов: мороженое с молочным шоколадом с миниатюрными зефирками и грецкими орехами, которые они назвали Rocky Road.Поскольку в то время существовали только крупные зефирки, миссис Драйер и миссис Эди разрезали их на куски вручную.Edy's Grand создал один из первых "комбинационных" ароматов Rocky Road. В 1930-х американские рестораны представляли уже 29 вкусов. Через некоторое время братья Берт Баскин и Ирвин Роббинс придумали 31 аромат — по одному для каждого дня месяца.