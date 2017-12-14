Квартирный вопрос в Сызрани поссорил мать и дочь

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Переезд дочери в квартиру гражданки В. стал испытанием. «Заискрились» отношения между родственницами, после того как гражданка Е. решила сделать перепланировку жилплощади, разделив три смежные комнаты. Для этого потребовалось перенести межкомнатные двери в коридор. Больше всего хозяйке квадратных метром не понравилось, что розетки поменяли свое привычное местоположение. Женщина обратилась в суд. В ходе судебного заседания было принято решение обязать гражданку Е. вернуть все в первоначальное состояние.В отделе судебных приставов №2 г.Сызрани Самарской области было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданки Е. об обязании ее удалить запорные устройства в двух комнатах, а также восстановить в первоначальном виде перегородки и двери между комнатами и коридором.Судебным приставом – исполнителем должнику и взыскателю были вручены копии постановления о возбуждении исполнительного производства. Судебным приставом-исполнителем был совершен выход по месту совершения исполнительных действий. Было установлено, что гражданка Е. так и не исполнила решение суда, в отношении нее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.Только после этого гражданка Е. удалила запорные устройства в двух комнатах и привела в первоначальный вид перегородки и двери между комнатами и коридором, сообщает пресс-служба самарских приставов