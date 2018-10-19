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Новости /  Общество /  Социум  

Курумочу будет дополнительно присвоено имя выдающейся личности: сформирован предварительный лонг-лист имён-претендентов

19 октября 2018 15:24
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Проект «Великие имена России» пройдет в четыре этапа. Первый этап (с 11 по 21 октября 2018г.) включает в себя формирование региональных списков имен-претендентов.
18 октября 2018 года на площадке Общественной палаты Самарской области состоялась пресс-конференция, посвященная региональному этапу проекта «Великие имена России». Цель всероссийского проекта – присвоение 45 международным аэропортам страны, в том числе самарскому, имен великих соотечественников, олицетворяющих величие и славу России. Организаторами проекта на федеральном уровне выступают Общественная палата Российской Федерации, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество.

Как было объявлено в ходе пресс-конференции, на данный момент в предварительный региональный лонг-лист вошли 10 имен, среди которых имена выдающихся конструкторов авиационной и ракетно-космической техники Сергея Королева, Дмитрия Козлова, Николая Кузнецова, великого русского художника Ильи Репина, писателя Алексея Толстого, режиссера и сценариста Эльдара Рязанова, композитора Дмитрия Шостаковича, основателя Самары князя Григория Засекина, основателя Тольятти Василия Татищева, самарского губернатора Григория Аксакова.

«Важно подчеркнуть, речь не идет о переименовании аэропорта, название «Курумоч» не исчезнет! Это историческое название останется во всех авиационных документах, на билетах, информационных табло в залах вылетов и прилетов и пр. Вместе с тем, аэропорту будет дополнительно присвоено имя выдающейся личности. Понятно, что это имя должно быть узнаваемо в нашей стране, а желательно и во всем мире. Существует мировая практика называть аэропорты именами великих людей, и в этом смысле мы действуем в тренде, – подчеркнул председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер, открывая пресс-конференцию. – Важно, что реализация данного проекта не предполагает бюджетного финансирования. Есть полное понимание со стороны собственников аэропорта, которые готовы понести возможные затраты, связанные с присвоением Курумочу дополнительного имени. Это может выражаться в установке бюста человека, имя которого будет присвоено аэропорту, издании каких-то информационных материалов и прочее».

«Наша общественная палата решила поддержать проект, и мы активно взаимодействуем со всеми структурами, участвующими в его реализации. Уже 11 октября на площадке палаты была открыта региональная приемная, начался сбор предложений от граждан по телефону и по электронной почте. 12 октября в общественной палате состоялась жаркая дискуссия с участием представителей общественных организаций, органов власти, экспертного и научного сообщества, в ходе которой прозвучало большое количество предложений и был сформирован первый, начальный лонг-лист имен-претендентов», – рассказал заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский. Он выразил огромную благодарность представителям Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ», которыми с 15 октября в региональной приемной проекта организовано дежурство для обработки поступающих по телефону и посредством электронной почты предложений граждан. По состоянию на 18 октября поступило 857 звонков, 158 электронных писем, лично обратились в региональную приемную проекта 56 граждан. Также были коллективные обращения от музея им. Рязанова и Аксаковского общества.

Всего же в списке имен-претендентов 35 фамилий великих российских соотечественников, имеющих, по мнению граждан, отношение к Самарской области.

«К нам уже поступили сотни обращений от граждан, в том числе коллективные обращения. Среди предложений в общей сложности около 40 имен и даже такие оригинальные названия, как «Олимп», «Жигули», «Сердце России»: судя по всему, не все жители региона разобрались с условиями участия в проекте, однако, проявляют гражданскую активность, что само по себе уже хорошо», – отметил руководитель аппарата Общественной палаты Самарской области Иван Тимофеев.

«На мой взгляд, это проект нужный и важный. В Самаре, в нашей области, много неравнодушных людей, которые откликнулись на призыв принять участие в общенациональном конкурсе, вносят свои предложения. Самара богата талантами, которые создавали историю и меняли мир. Мы, в свою очередь, стараемся разъяснять людям, что речь не идет о переименовании аэропорта, а лишь о присвоении дополнительного имени, благодаря чему великие имена, навсегда вписанные в историю, продолжат жить в названиях аэропортов, олицетворяя победы и достижения нашей страны. Очень важно оставить в памяти современников имена тех людей, кто внес большой вклад в развитие нашего общества, совершил какие-то великие дела. Это особенно значимо для молодого поколения», – уверена «серебряный» волонтер Татьяна Чигарева, член Общероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Проект «Великие имена России» пройдет в четыре этапа.
Первый этап (с 11 по 21 октября 2018г.) включает в себя формирование региональных списков имен-претендентов.

На втором этапе (с 22 по 28 октября2018 г.) граждане могут добавить свой вариант имени-претендента к региональному списку, сформированному региональной общественной палатой (по принципу «один участник – один аэропорт – одно имя»). Предложить свой вариант можно, заполнив соответствующую форму на сайте ВеликиеИмена.рф, при этом необходимо пройти авторизацию. Наиболее популярные варианты (которые были предложены не менее 500 участниками Конкурса для каждого конкретного аэропорта России) будут добавлены к региональным спискам. Жители Самарской области могут вносить свои предложения по телефону (846) 337-25-77 и e-mail: ImenaRossiiSamara@mail.ru. Региональная приемная по сбору предложений от граждан до 21 октября 2018 года работает на площадке Общественной палаты Самарской области по адресу: г.Самара, ул.Галактионовская, д.132, оф.502.

В качестве имен-претендентов для присвоения аэропортам могут быть предложены имена выдающихся соотечественников, внесших значимый вклад в развитие и становление России, в том числе получивших мировое признание. Приоритетным критерием выдвижения имен претендентов в каждом конкретном городе или субъекте Российской Федерации должна быть их историческая связь с данной территорией.

Третий этап Конкурса пройдет с 29 октября по 7 ноября 2018г. в виде социологического опроса населения для выбора топ-3 имен-претендентов (шорт-лист) по каждому аэропорту России.

В рамках четвертого этапа (с 8 по 30 ноября 2018г.) состоится финальное голосование. Голосование будет проводиться одновременно несколькими способами: на сайте ВеликиеИмена.рф, с помощью социальных сетей («ВКонтакте» и «Одноклассники»), посредством смс-голосования на короткий номер и методом анкетирования. Каждый участник Конкурса сможет выбрать один предпочтительный для себя способ голосования.

Итоги голосования будут объявлены на ежегодном форуме «Добровольцы России» 5 декабря 2018 года. Проект реализуется в формате общенационального конкурса, что позволит обеспечить максимальный охват населения и учесть мнение граждан.

Вся информация о проекте (включая порядок, правила и сроки проведения Конкурса, промежуточные и финальные результаты Конкурса) публикуется на официальном сайте Общественной палаты Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (oprf.ru), а также на специально созданном официальном сайте ВеликиеИмена.рф, передает пресс-служба облправительства. 
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