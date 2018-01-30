Курумоч: Автомобилистам стоит проявить внимательность при парковке машины на территории аэропорта
30 января 2018 18:02
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Ранее самарские водители выразили свое недовольство, что заплатили за «бесплатную» стоянку 200 рублей.
— Все парковки в аэропорту — платные. Есть зона посадки и высадки пассажиров, где действительно можно находиться 15 минут бесплатно. Эта площадка предусмотрена для транзитного транспорта. Водители могут забрать или высадить гостей Курумоча, но оставлять машины здесь нельзя, — пояснили представители аэропорта.
По их словам, в Курумоче есть места для краткосрочной (до 24 часов) и долгосрочной (24 часа и более) стоянки автомобилей. Тариф на первую группу парковок составляет 200 рублей за один час, на вторую — 500 рублей за один день.
— Некоторые водители поступают хитрее. Они ездят кругами вокруг Курумоча, подыскивая пассажиров. Из-за этого на подъездах образуются пробки. Для борьбы с такими автолюбителями руководители ввели плату за повторный въезд в зону посадки-высадки — 500 рублей за час, — рассказали в Курумоче.
Фото: sintegris.ru
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