Курсанты первого года обучения Самарского юридического института ФСИН России приняли присягу
29 сентября 2018 18:35
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Присяге предшествовала встреча руководства института с родителями курсантов 1 курса. Родители обсуждали с начальником института,
заместителями по направлениям, начальниками служб и отделов множество вопросов, касающихся учебы и проживания на загородной учебной базе. После этого состоялся праздничный концерт, подготовленный курсантами старших курсов юридического факультета.
Поздравить с принятием присяги первокурсников приехали: депутат Государственной Думы Федерального собрания, Герой России, председатель Самарской областной общественной организации «Герои Отечества», Виктор Талабаев, отец Героя России Виталия Талабаева, который получил это звание посмертно член общественного совета Самарского юридического института ФСИН России Игорь Станкевич; руководитель Управления Росгвардии по Самарской области полковник Александр Эсауленко; первый заместитель руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Валерий Яковлев; заместитель начальника УФСИН России по Самарской области, полковник внутренней службы Олег Белевитин; представители областной и городской администраций, представители духовенства, ветераны уголовно-исполнительной системы, родители и др.
Перед многочисленнпыми зрителями продемонстрировал строевые приемы с оружием взвод почетного караула института, новую
хореографическую программу представил взвод девушек-барабанщиц, спортивная группа единоборств института продемонстрировала боевыеприемы борьбы.
"Сегодня на плацу института приняли присягу первокурсники. Она принимается один раз и на всю жизнь. Будьте верны словам присяги. Счастья вам и здоровья! С праздником!", - обратился к курсантам начальник института полковник внутренней службы Александр Вотинов.
Герой России Игорь Станкевич поздравляя первокурсников отметил:
- Сегодня десятки молодых людей приняли присягу на верность Родине. Это будущие офицеры и защитники нашего с вами государства. Я поздравляю принявших присягу и их родителей с праздником.
Завершилось мероприятие прохождением личного состава торжественным маршем и памятным фотографированием личного состава 1
курса с руководством института и почетными гостями.
После торжественной части родителей первокурсников и их детей пригласили на праздничный обед в столовую институ, передает пресс-служба Самарского юридического института.
Фото: пресс-служба Самарского юридического института
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