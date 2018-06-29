Курам на смех: Долгострой Сергиевской птицефабрики стал памятником неэффективной и бесконтрольной траты бюджетных денег

111

Сегодня проверки ведутся по всем значимым направлениям. Их предварительные результаты и размах финансовых потерь, понесенных областью, поражают воображение даже искушенных журналистов. Недавно «ВК» писала о нарушениях в Самарском областном фонде жилья и ипотеки. Но строительство комплекса Сергиевской птицефабрики, неоднократно вызывавшее вопросы у регионального Госфинконтроля, Счетной палаты и ОНФ, пожалуй, легко может дать им фору.Старт строительству одной из крупнейших в России птицефабрик был дан пять лет назад, летом 2013 года. Оператором проекта с самого начала являлось ОАО «Корпорация развития Самарской области», совет директоров которого состоял из первых лиц области, в том числе руководителей профильных министерств. Казалось бы, эти структуры должны были оценить экономическую целесообразность создания производства, проанализировать наличие рынков сбыта, ценовую конъюнктуру, загодя выявить все существующие финансовые и организационные риски. Но вместо этого пафосный, но не просчитанный на перспективу проект был запущен в жизнь. Его реализацию корпорация доверила ООО «ЕвроБиоТех». Планы были грандиозные — заявлялось, что вначале комплекс будет давать 50 тысяч тонн продукции ежегодно, а к 2018 году его производительность вырастет до 100 тысяч тонн в год. Комплекс должен был состоять из инкубатора, птичников для откорма бройлеров и цеха убоя и переработки мяса птицы. На деле вышло совсем по-другому.Депутаты профильного комитета Самарской губдумы, посетившие долгострой в начале июня 2018 года, были шокированы увиденным. Офис «ЕвроБиоТеха» в селе Калиновка напоминает базу по сбору металлолома. На всем пространстве, что охватывает глаз, лежат бесконечные штабеля так и не установленных металлических конструкций. На всех — заводские бирки с аккуратными подписями. «Птичник №71», «Птичник №76», «Птичник №93» - металл, так и не ставший пристанищем для тысяч бройлеров, сегодня обреченно ржавеет: зимой под снегом и дождем, летом - под палящим солнцем.Безрадостное впечатление производит каменный остов будущего инкубатора. Строители успели залить фундамент, устроить дренажную систему и частично возвести бетонные и металлические конструкции. И все. Сейчас брошенный инкубатор стоит незаконсервированным, между балками — трава по пояс. Пока металлоконструкции от ржавчины еще защищает заводская грунтовка, но это ненадолго. Состояние цехов откорма, убоя и переработки — немногим лучше, но площадка тоже не законсервирована и уже разрушается.При этом директор ООО «ЕвроБиоТех» Антон Шестаков рассказывает депутатам про большой объем подготовительных инженерных работ - вертикальную планировку участков, подведение электричества, водоотведение. Но все эти воспоминания вызывают лишь закономерные вопросы - зачем нужно было приступать к возведению всех этих объектов одновременно? «При ограниченных финансах и в отсутствие инвестора строительство началось параллельно на многих объектах. А это экономически нецелесообразно. Необходимо было предусмотреть этапность введения в эксплуатацию объектов птицефабрики», - подчеркнул депутат Самарской губернской думы Владимир Дуцев.«Золотые» курятникиПечальную историю комплекса Сергиевской птицефабрики впору помещать в учебники по экономике, в разделе примеров неэффективного ведения хозяйства. Предполагалось, что строить ее будут за счет денег инвестора. Однако найти желающих вложиться в проект или получить кредитные средства Внешэкономбанка «Корпорации развития» так и не удалось. Два года назад Госфинконтроль региона проводил проверку расходования средств на этот проект. Тогда выяснилось, что, не имея реального инвестора, Корпорация развития Самарской области расходует на Сергиевскую птицефабрику исключительно средства областного бюджета. На сегодня потрачено уже 4,7 млрд рублей.По мере строительства росли и аппетиты, параметры будущего комплекса менялись несколько раз. Так, было запланировано еще и возведение комбикормового завода в селе Кабановка Кинель-Черкасского района - вопросы вызывает как его удаленность от основной птицефабрики на десятки километров, так и избыточные мощности. Если изначально стоимость проекта оценивалась в 9 млрд рублей, то впоследствии эта сумма была скорректирована до 15,5 млрд рублей. Сегодня на достройку всего комплекса требуется гигантская сумма - около 10 млрд, а только на содержание недостроенных объектов «ЕвроБиоТех» тратит около 8 млн рублей в месяц. Таковы финансовые результаты «проекта века» не в маниловских мечтах, а в реальности.Об очевидной неэффективности осуществленных и предполагаемых трат свидетельствуют сопоставимые финансовые показатели экономически успешного проекта Тимашевской птицефабрики. Ее генеральный директор Андрей Пивнов рассказал, что в реконструкцию его предприятия, а это строительство нового инкубатора, двух площадок откорма из 72 птичников, убойного цеха мощностью 4 тысячи голов в час и цеха переработки отходов (все оснащены современным импортным оборудованием), вложено 5 млрд рублей (только в Сергиевский недострой, напомним, 4,7 млрд), при этом Тимашевская птицефабрика работает, ее производительность составляет 43 тысячи тонн мяса в год в живом весе. «В перспективе мы рассматриваем увеличение мощности до 100 тысяч тонн в год, это потребует еще около 5 миллиардов рублей инвестиций», - пояснил Андрей Пивнов.Технические решения, применяемые при строительстве Сергиевской птицефабрики, явно свидетельствуют — бюджетные деньги здесь никто не считал и уж тем более не экономил. Тратили с размахом. Например, более 20 млн рублей потрачено на возведение собственного бетонного завода. Решение о его постройке принималось без учета ситуации на рынке товарного бетона в регионе. «Уже после создания завода «ЕвроБиоТех» заказывал у третьих лиц бетонные конструкции с доставкой до строительной площадки птицефабрики, путь до которой составлял 420 км. Это привело к увеличению стоимости поставки в 1,5 раза. Только за счет этого за фундаменты для объектов площадки откорма переплачено свыше 20 млн рублей», - отмечается в материалах проверки ГФК. При этом аудиторы обнаружили, что замена дорогих материалов реально более дешевыми, но по той же «дорогой» цене носила системный характер.Несмотря на низкую интенсивность движения (два автомобиля в час) подъездные и межплощадочные дороги были запроектированы двухполосными с асфальтированными обочинами общей шириной 7,5 метра. Также проект предусматривал применение более прочного гранитного щебня, чем на Московском шоссе, а стоимость сэндвич-панелей на птичниках оказалась в два с лишним раза выше аналогичных панелей, примененных на ФОКах.При этом потребовавший бюджетных миллиардов проект строительства птицефабрики даже... не проходил экспертизу министерства экономического развития, инвестиций и торговли и министерства управления финансами! Более того, областные власти формально были лишены возможности эффективно контролировать ход работ, так как участником уставного капитала ООО «ЕвроБиоТех» с юридической точки зрения выступало не региональное правительство, а Корпорация развития Самарской области.«Финансирование проекта за счет областного бюджета было начато в отсутствие подтверждения обеспечения проекта средствами в полном объеме из внебюджетных источников и продолжалось в отсутствие подтверждения открытия кредитной линии со стороны ожидаемого инвестора», - отмечается в материалах проверки ГФК.Когда деньги счет не любятСам характер заключения контрактов с поставщиками оборудования и с подрядчиками вызывал массу вопросов со стороны финансовых контролеров и тогда, когда все можно было исправить и не допустить масштабных потерь. Почему эти вопросы остались без ответа, предстоит разобраться.По данным ГФК, еще до начала строительства «ЕвроБиоТех» заключил валютные контракты на поставку из Нидерландов оборудования на общую сумму 35,3 млн евро (по текущему курсу более 2,6 млрд рублей). Компаниям-поставщикам выплачены авансы на общую сумму более 233,55 млн рублей. До настоящего времени проавансированные поставки на сумму 140,6 млн рублей не состоялись, деньги не возвращены. Авансированное оборудование до сих пор находится у производителя и, как признали на заседании комитета губдумы представители «ЕвроБиоТеха», механизм возврата аванса в договоре не предусмотрен.«Проведенная через 2,5 года после начала строительства госэкспертиза сметной документации объектов зоны откорма бройлеров установила завышение сметной стоимости строительства на 1 млрд рублей, то есть на 21%. А общая сумма непогашенных авансов поставщикам и подрядчикам, в том числе проблемным, на настоящее время превысила 485 млн рублей», - рассказала советник главы региона, экс-руководитель Госфинконтроля Самарской области Ольга Михеева. Например, в качестве подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ общей стоимостью 2,4 млрд рублей было привлечено ООО «Волга-Строй» с объемом годовой выручки менее 19 млн рублей и численностью персонала до 5 человек. ООО «Волга-Строй» были выданы авансы на общую сумму 194,8 млн рублей, отработано авансов только на 46,7 млн рублей. К 2016 году подрядчик перестал исполнять обязательства по контракту. Сейчас ООО «Волга-Строй» признано банкротом.Контракты на строительство на сумму более чем 5,3 млрд рублей были заключены в сентябре 2013 года без проведения торгов. Этому поспособствовала одна «маленькая хитрость». Напомним, корпорация создала ООО «ЕвроБиоТех» с уставным капиталом в 12 млн рублей. В феврале 2013 года совет директоров корпорации принял решение о внесении дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ЕвроБиоТех» в размере 1,5 млрд рублей за счет инвестиций из областного бюджета, выделенных корпорации. Таким образом, доля Корпорации развития Самарской области в уставном капитале «ЕвроБиоТеха» достигла 99,4%. Ольга Михеева подчеркнула, что после полного перечисления средств от корпорации «ЕвроБиоТеху» и регистрации изменений компания по закону была обязана проводить конкурентные торги. Согласно закону № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» организации, в которых государство имеет долю участия более 50%, обязаны заключать контракты через процедуру закупок, равно как и дочерние общества таких компаний.Однако при наличии необходимых средств на счетах корпорации последний платеж был перечислен только в сентябре 2013 года, или через 7 месяцев. «Длительный срок внесения вклада в уставный капитал дал время заключить договоры с «нужными» подрядчиками без проведения торгов. Контракты заключили в сентябре, через два дня после заключения последнего договора корпорация внесла финальный платеж. Такой вот «изящный способ» законно обойти закон. При этом срочность в заключении этих контрактов в сентябре 2013 года отсутствовала, поскольку они предусматривали начало выполнения работ и выплату авансов только в 2014 году», - рассказала Ольга Михеева.В 2016 году проверку строительства Сергиевской птицефабрики провела Счетная палата Самарской области. Обнаруженные аудиторами факты также вызывают массу вопросов.«На момент проверки готовность объектов птицефабрики составляла от 8 до 54%, к строительству части объектов еще не приступили. Проверка установила факты оплаты невыполненных работ на сумму 10 млн рублей, эти средства «ЕвроБиоТех» впоследствии вернул в областную казну. Также были установлены факты излишнего удорожания проекта на 430 млн рублей и факты неэффективного использования имущества на сумму 184 млн рублей», - рассказала аудитор Счетной палаты Наталья Самсонова.Быть или не быть?О наличии системных нарушений косвенно свидетельствует и тот факт, что комплексная проверка реализации проекта строительства Сергиевской птицефабрики, как рассказала Ольга Михеева, была осложнена выраженным противодействием со стороны сотрудников «ЕвроБиоТеха». «Это привело к невозможности проведения в полном объеме финансово-юридического анализа хода реализации проекта и поставило под угрозу срыва выполнение поручений главы региона», - рассказала Ольга Михеева. Она отметила, что ситуацию удалось стабилизировать только после вмешательства региональных властей и руководства Корпорации развития. «В данный момент директор «ЕвроБиоТеха» Антон Шестаков, работающий в этой структуре с 2013 года, то есть с самого начала реализации проекта, отправлен в отпуск, и аудиторы получили возможность нормальной работы», - пояснила Ольга Михеева.В текущем году руководство Корпорации развития Самарской области сменилось. Новый гендиректор корпорации Максим Сойфер пояснил, что после аудита финансово-хозяйственной деятельности организации планируется проведение строительной экспертизы. Зампредседателя комитета губдумы по сельскому хозяйству и продовольствию Николай Сомов считает этот шаг своевременным. «Нужно понимать целесообразность дальнейших действий - содержания и консервации уже построенных сооружений птицефабрики», - отметил он.Однако уже понятно, что значительная часть «стройки века», на которую потратили бюджетные миллиарды, может оказаться бросовыми работами. Об этом говорят материалы проверки расформированного предыдущими властями области Госфинконтроля региона. «Наша проверка показала, что фундаменты корпусов откорма бройлеров - 108 зданий общей площадью свыше 215 тысяч квадратных метров - выполняются из некачественного бетона, прочность которого на 30-43% ниже проектной. При взятии проб было обнаружено применение вместо щебня речной гальки - дешевого материала, который плохо сцепляется с цементно-песчаным раствором», - рассказал экс-сотрудник ГФК Антон Петровский. По его словам, монолитные железобетонные полы в ряде случаев сделаны из некачественного бетона прочностью до 40% от проектной, уложены на недостаточно толстую (до 37% от проектной) песчаную подушку, имеют следы деформации и трещины. «Очевидно, что для демонтажа некачественных фундаментов потребуется убрать все вышерасположенные конструкции зоны откорма», - подчеркнул Петровский. А отдельные металлоконструкции несостоявшейся птицефабрики не покрашены, ржавеют и сегодня годятся разве что на металлолом.Результаты полного аудита проекта Сергиевской птицефабрики пока не готовы. Но уже сейчас можно говорить о том, что изначально бесперспективный и непроработанный проект обернулся для областной казны серьезными финансовыми потерями - объем вложенных средств сопоставим с суммами, требующимися на строительство, например, Фрунзенского моста. Куда смотрело прежнее руководство области, как стало возможным проведение такой схемы, в чьих карманах осели неэффективно потраченные бюджетные деньги — на эти вопросы должны ответить компетентные органы. А недострой Сергиевской птицефабрики еще много лет будет ржаветь в чистом поле памятником бездумному - в лучшем случае - «созиданию».Концы в водуМногочисленные нарушения при строительстве птицефабрики, о которых информировали Госфинконтроль и Счетная палата, могут остаться безнаказанными. Узнать детали проведенных операций не у кого - главного исполнителя проекта уже почти три года нет в живых. Напомним, Константин Позмогов более десяти лет возглавлял ООО «Симбирская птицефабрика», входившее в состав «Мордовского агропромышленного объединения» (ООО «МАПО»), в Интернете руководителем предприятия указан Александр Меркушкин. В 2014 году Позмогов возглавил самарское ООО «ЕвроБиоТех» - дочернюю компанию ОАО «Корпорация развития Самарской области» и переключился на строительство Сергиевской птицефабрики. По мере того как затягивалось строительство птицефабрики, у общественности возникало все больше закономерных вопросов. Так, в мае 2015 года общественники обратились к председателю Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирине Яровой с просьбой проверить законность расходования денежных средств, выделенных на строительство птицекомплекса, на площадке побывал председатель Межрегиональной антикоррупционной независимой организации Сергей Карпов. С мая 2015 года проблема недостроя активно обсуждается в региональных СМИ и в Самарской губернской думе - на одном из июньских заседаний депутаты выражали обеспокоенность приостановкой строительных работ. Дело «запахло жареным». 26 ноября 2015 года Константин Позмогов был найден в своей ульяновской квартире «в луже крови». Ульяновские СМИ сообщали о предсмертной записке, в которой он говорит о накопившихся у него «больших долгах», а также о том, что на теле обнаружено пять проникающих ранений: перерезана сонная артерия, на животе глубокая рана, а квартира буквально залита кровью. Как бы то ни было, многие подробности проведенных сделок по строительству Сергиевской птицефабрики узнать уже не удастся.Ольга Михеева, советник главы региона, экс-руководитель Госфинконтроля Самарской области:- Глава региона Дмитрий Азаров поставил задачу оценить состояние объектов Сергиевской птицефабрики на сегодня. Госфинконтроль Самарской области неоднократно в 2012-2014 годах предупреждал руководство региона и ведомства, курирующие проект, о его непросчитанности, непрозрачности механизмов финансирования, об отсутствии со стороны реализующих проект организаций контроля за расходованием бюджетных инвестиций и связанных с этим рисках его неокупаемости и убыточности. Ни один из производственных объектов не достроен и не законсервирован, а качество уже построенных конструкций вызвало у аудиторов сомнения. Однако, к сожалению, вернуть затраченные бюджетные деньги уже невозможно.Андрей Пивнов, генеральный директор Тимашевской птицефабрики:- Самарская область действительно не обеспечивает себя мясом птицы собственного производства полностью, но это не значит, что его в регионе не хватает. Напротив, конкуренция на самарском рынке за счет игроков из других регионов, в том числе Мордовии, очень высока. В целом 80% птицефабрик в стране, по данным Союза птицеводов, в 2017 году сработали с убытком и только 20% - с небольшой рентабельностью. Рынок мяса птицы в России в целом перенасыщен. В Самаре ситуация несколько лучше, есть куда расти, но после расширения производства мы планируем занять эту нишу.Александр Живайкин, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы:- Глава региона Дмитрий Азаров отметил важность персональной ответственности профильных региональных министерств за реализацию инвестиционных проектов. И мы убедились в этом на примере Сергиевской птицефабрики. Очевидно, что необходимо более глубокое и детальное изучение вопросов эффективности освоения средств за все эти годы, нужно дать оценку и назвать вещи своими именами, а параллельно заниматься спасением этого проекта. Ведь когда в думе проходило обсуждение расходных статей бюджета, когда речь шла о выделении средств на данный объект, мы всегда его поддерживали, понимая всю серьезность и значимость вопроса. Но получается, что мы тоже были введены в заблуждение. Например, выяснилось, что Минэкономразвития Самарской области не давало оценки эффективности проекта, что часть объектов начали строить до получения разрешения на строительство.Валерий Барсук, член регионального штаба Общероссийского народного фронта:- В настоящее время по Сергиевской птицефабрике проводятся контрольные мероприятия. По результатам проверок мы сможем окончательно разобраться, что здесь происходило и каковы варианты дальнейшего развития ситуации. Но ОНФ однозначно согласен с главой региона, что при реализации подобных проектов необходимо устанавливать персональную ответственность. Без этого сложно говорить о повышении эффективности работы. Ведь все нарушения при строительстве Сергиевской птицефабрики стали возможны во многом именно потому, что не было персональной ответственности, и сейчас найти виновных будет непросто.Максим Сойфер, генеральный директор Корпорации развития Самарской области:- Я убежден, что оптимальным решением для Сергиевской птицефабрики на сегодняшний день является консервация площадок по разведению и убою птицы. Это необходимо для того, чтобы не потерять результаты строительства.В то же время элеватор и комбикормовый завод как объекты с наибольшей степенью готовности можно было бы попытаться достроить. Однако на это требуются серьезные средства - около 1,5 млрд на достройку и около 20 млн рублей в год на консервацию. Поиски инвестора для птицефабрики не прекращаются, этим занимается Корпорация развития Самарской области, переговоры ведутся. Однако необходимо понимать, что в условиях невысоких цен на мясо птицы найти инвестора будет достаточно непросто.