Купить мебель образца 18 века почти за 5 млн рублей законодателей вынудили обстоятельства

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Конкурс на поставку мебели законодательное собрание объявило в конце января. На общую сумму стоимостью 4,9 млн руб. депутаты намерены закупить стол за 2,1 млн руб. и 30 ореховых стульев с бархатной обивкой цвета бордо за 2,8 млн руб. (около 93 тыс. за штуку).Мебель необходима для сохранения исторического облика Помпейского коридора Мариинского дворца, где работают законодатели, говорится в ответе заксобрания на запрос РБК. «Техническое задание на производство стульев для Помпейского коридора было выполнено в соответствии с архивными справками и найденной фотографией исторического интерьера», — рассказали в пресс-службе.Мариинский дворец является памятником архитектуры XIX века федерального значения. В 2017 году в Помпейском коридоре, где проходят заседания комиссий по правопорядку и безопасности, образованию, культуре и науке, завершилась реставрация.