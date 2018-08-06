Купил лодку, горох и компас. Как американец плыл в Китай, а оказался в России

60

Задержанный — Джон Вильям Мартин III. Своё путешествие он начал 17 июля и за четыре недели планировал добраться до Китая на своей лодке с парусом. Оказалось, что в 2006 году он женился на гражданке Китая, а уже в 2007-м у них появился ребёнок.Для оформления сыну гражданства США американец обратился в местное посольство. Сотрудники консульства забрали у него паспорт и дали ему справку, чтобы он смог поехать на родину.Мужчина улетел, но по приезде не стал заниматься документами. Спустя время он потерял контакт со своей семьёй и только в 2018 году решил с ней увидеться. Полететь он не смог, так как у него не было документов. Он принял решение плыть, для этого купил лодку, жилет, компас, взял с собой тёплые вещи и еду: консервы, кукурузу, горох, овощи, помидоры.1 августа путешественник увидел берег и решил причалить, чтобы набрать питьевой воды. Там он спросил людей, где можно её найти, а также попытался уточнить, где он находиться. Местные не смогли его понять и позвонили в службу 112.Теперь власти решают, что делать с гражданином США. Джон Вильям Мартин III надеется, что его отпустят плыть дальше на его лодке. О жизни американца известно, что на родине он живёт в небольшом вагончике, имеет две судимости — за домогательства к несовершеннолетней, а также за ДТП со смертельным исходом.