Культурная программа на пешеходной улице Куйбышева в Самаре в выходные дни

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28 июля для жителей и гостей Самары подготовлена насыщенная творческая программа.перед зданием Самарского областного художественного музея (ул. Куйбышева, 92) состоится пленэр «Арт Шаг». Каждый желающий сможет присоединиться к процессу. Для непрофессиональных участников проведут мастер-классы. По итогам пленэра в социальных сетях музея будут организованы выставка работ и голосование. Художнику, чья работа наберет наибольшее количество голосов, вручат приз от магазина художественных материалов «Артландия». Первые 50 участников пленэра получат билет на новую выставку соцреализма «Городсолнца» из коллекции «РОСИЗО». Мероприятие будет сопровождать живая музыка в исполнении самарского джазового коллектива Jazz Guide Jam.пройдет танцевальный мастер-класс по латиноамериканским танцам (около кинотеатра «Художественный).можно будет посмотреть шоу бразильских барабанов (на пересечении с улицей Ленинградской).будет работать площадка от клуба Любителей Головоломок (на пересечении с улицей Некрасовской).Напомним, ул. Куйбышева будет пешеходной до конца лета по субботам и воскресеньям, передает пресс-служба облправительства.