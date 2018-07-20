Культурная программа на пешеходной улице Куйбышева 21 и 22 июля

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Для жителей и гостей Самары с 15:00 до 19:00 около Самарской публичной библиотеки по адресу ул. Куйбышева, 95 будет звучать джаз, эстрадные композиции и классические музыкальные произведения, исполненные на новом расписанном пианино.Инструмент в арт-объект превратили художники из арт-группы «Aksometry LAB» - авторы знаменитых матрешек в стиле ЧМ-2018 на набережной Самары.Также на пешеходной ул. Куйбышева на пересечении с ул. Некрасовской и ул. Ленинградской организуют две танцевальные площадки от студии танцев «Dance&live». Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по латино-американским танцам, получить заряд бодрости и хорошего настроения. Еще можно увидеть шоу «Бразильские барабаны». Начало вечерней программы в выходные дни в 19:00.Напомним, ул. Куйбышева будет пешеходной до конца лета по субботам и воскресеньям. Горожане, вдохновленные Чемпионатом мира, обратились с такой просьбой к главе региона Дмитрию Азарову. До 3 сентября принято решение в качестве эксперимента тестировать улицу по выходным. Окончательное решение примут сами жители, передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары