Культовую игру "Тетрис" превратили в королевскую битву

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Сама игра будет доступна бесплатно, но только для подписчиков платного сервиса Nintendo Switch Online. Главная особенность игры — возможность одновременно сражаться с 99 геймерами. Вместе с этим в игре будут проводиться особые онлайн-мероприятия с призами для победителей соревнований.В настоящий момент у игры Tetris 99 в основном положительные отзывы. На сайте Metacritic игра получила оценку 83 балла из 100.