Кулинарные шедевры студентов Политеха оценят «Крылья Советов»

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7 декабря на кафедре «Технология и организация общественного питания» факультета пищевых производств пройдет кулинарный поединок. В этом году конкурс получил название «Кулинарный рецепт футбольных побед». Свои блюда представят студенты опорного университета и школьники Самары. Они должны убедить жюри в том, что именно их произведение достойно чемпионата мира по футболу FIFA в 2018 году.В число экспертов войдут легендарный игрок ФК «Крылья Советов» Антон Бобер и врач-реаниматолог футбольного клуба Илья Куценко. Жюри оценит сейв в оформлении, дриблинг в приготовлении блюд и их крутую подачу. Также имеет значение катеначчо презентации кулинарных шедевров авторами.Конкурс пройдет в два этапа. Первый – это публичное представление блюда, которое включает компьютерную презентацию с обоснованием выбранных ингредиентов и способом приготовления, а также дегустацию экспертной комиссией. Второй этап – оценка блюд гостями.Мероприятие пройдет с 11 до 13 часов по адресу: ул. Галактионовская, 141, аудитория 71А.