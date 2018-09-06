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Новости /  Общество /  Социум  

Куйбышевскому району Самары - 75 лет

6 сентября 2018 19:11
163
В ДК
В ДК "Нефтяник" с праздником земляков поздравил глава региона Дмитрий Азаров.

"Дорогие куйбышевцы! Рад, что могу обратиться к вам именно так. В этом названии есть мощь развития нашего города и региона, его трудовая история и доблесть!", - сказал глава региона.

"Куйбышевский район - не только южные ворота столицы региона. Это район-труженик, где работают крупнейшие предприятия, а люди приумножают достижения отцов и дедов, растят талантливых детей, связывают своё будущее с районом, городом, с нашей самарской землёй", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Руководитель области отметил крупные проекты, способствующие развитию Куйбышевского района в последние годы:

- Экоград #Волгарь
- Фрунзенский мост
- Парк дружбы народов
- Обновление ДК
- Открытие современных мед центров

Кроме того, отметил Дмитрий Азаров, жители района очень ждут открытия бассейна. Глава региона заверил, что в течение 2 лет в районе появится новый современный бассейн: 

"Мы ещё многое сделаем для того, чтобы вы имели все возможности для ведения здорового образа жизни, занятий спортом", передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 
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Комментарии



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