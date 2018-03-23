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Новости /  Общество /  Социум  

Куйбышевская железная дорога присоединится к ежегодной международной экологической акции «Час Земли»

23 марта 2018 17:43
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С 20:30 до 21:30 на территории магистрали будет отключена архитектурно-художественная подсветка зданий вокзалов, административных зданий и другое освещение, не связанное с безопасностью движения поездов и пассажиров.
24 марта Куйбышевская железная дорога присоединится к ежегодной международной экологической акции «Час Земли».

С 20:30 до 21:30 на территории магистрали будет отключена архитектурно-художественная подсветка зданий вокзалов, административных зданий и другое освещение, не связанное с безопасностью движения поездов и пассажиров.

«Час Земли» – ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Проводится в последнюю субботу марта и призывает всех – частных лиц, организации, муниципальные образования, коммерческие учреждения – выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час, чтобы привлечь внимание человечества к проблемам окружающей среды, изменения климата и рационального природопользования, сообщает пресс-служба КбшЖД. 
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