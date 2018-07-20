Куйбышевская железная дорога подвела итоги акции «Внимание, переезд!»

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Железнодорожники магистрали провели специальные мероприятия во всех регионах, которые обслуживает Куйбышевская магистраль. Совместно с сотрудниками ГИБДД на переездах в течение акции прошло более 100 рейдов, во время которых выявляли нарушителей и привлекали их к ответственности. Особое внимание было уделено тем переездам, где за последние два года происходили ДТП.С начала года на переездах, расположенных в границах КбшЖД, из-за водителей-нарушителей произошло 7 столкновений автомобилей с поездами и 1 столкновение вне переезда. Это на 15% происшествий больше, чем за аналогичный период 2017 года.Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий Куйбышевская железная дорога проводит мониторинг и модернизацию железнодорожных переездов, специальные информационно-разъяснительные кампании. Так, в 2018 году запланировано провести ремонт 35 переездов, на 16 – установить камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения.Однако, чтобы снизить количество ДТП на переездах, одних только усилий железнодорожников недостаточно. В первую очередь, необходимо чтобы автомобилисты соблюдали ПДД. Их нарушение опасно не только для самих водителей, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и локомотивных бригад, передает пресс-служба КбшЖД.Фото: пресс-служба КбшЖД