Ксения Собчак в интервью РБК рассказала, почему решила предупредить Владимира Путина о своем решении идти на выборы

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— Мне показалось это естественным. Мы снимали кино про моего папу и достаточно долго согласовывали с разными спикерами, в том числе, с президентом, время для интервью. Нам его согласовали на начало лета, но потом что-то переносилось, и когда оно в итоге было назначено на 19 августа, мое решение (участвовать в выборах — РБК) уже было принято, я уже поговорила с первыми спонсорами, которые меня поддержали. Зная, что у меня интервью, я посчитала правильным, раз уж встречаюсь с президентом, сказать ему в лицо, что собираюсь идти на выборы — так же, как сказала об этом Алексею Навальному.— Я как раз не соревнуюсь с Навальным — если бы его допустили к выборам, я бы сняла свою кандидатуру. Но меня так воспитали — именно оппоненту нужно говорить все в лицо, если у тебя есть такая возможность. Прийти к нему на интервью, промолчать, а потом через пару недель он бы узнал из газет, что я решилась на такой шаг? Мне кажется это странным, тем более, что у моей семьи была история отношений с президентом. Я считаю, что совершила правильный шаг. И я рассчитывала на то, что о моих намерениях он узнает от меня, мне не хотелось, чтобы я шла по цепочке разговоров вокруг да около.— Думаю, да. Более того, практически в этом уверена, потому что он действительно удивился.— Моя мама не участвует в съемках фильма. Этим занимаюсь я. Поэтому фильм не мог быть темой разговора. И я ничего не знаю про встречу, хотя, мне кажется, моя мама бы мне о ней сказала. Я сама не ходила к Кириенко и, зная свою маму, не думаю, что у нее могут быть отношения с ним. Если бы вы сказали, что у нее была встреча с Антоном Вайно (глава администрации президента), я бы еще могла поверить, потому что они изредка общались.Я самостоятельный человек, работаю и зарабатываю с 17 лет. Я не нуждаюсь ни в чьей поддержке, я за свою самостоятельность борюсь. Поэтому ситуация, при которой мама за меня решает какие-то вопросы, не просто постыдна, а неприемлема. Если вы знаете историю отношений людей, вам такое и в голову не придет. У нас особые отношения с мамой, и любой человек, который меня знает, ответит, что никакой помощи я от нее не получаю. Скорее, наоборот, я ей буду сама помогать.— Она могла побеспокоиться и обсуждать это с разными людьми. Я ее контролировать не могу. Но о встрече с Кириенко я ничего не знаю и думаю, что это неправда. Я в первый раз об этом услышала от вас.— У него есть определенное выражение лица, которое, как мне кажется, об этом говорит. Он посмотрел именно с таким выражением лица.— Я не вижу связи между моей встречей с Путиным и тем, что меня стали пускать на федеральные каналы. Какое-то разрешение, возможно, было дано — Путиным лично или его администрацией, не знаю. Но я считаю, что они просто решили: ладно, пусть идет, не будем мешать, у нас и так с Навальным проблемы, а она нам ничем повредить не может.Недопуск к выборам Навального они готовили давно, у них на это есть ответ — он уголовник, и мы не можем нарушать закон. Моя же стратегия была в том, чтобы выскочить в последний момент, когда им будет сложно меня быстро дискредитировать, моя жизнь публична и прозрачна, а за этими выборами к тому же внимательно следит международное сообщество. Поэтому в Кремле, мне кажется, рассуждали так: появилась Собчак, у нее антирейтинг, да и хрен с ней. Я привыкла к тому, что меня недооценивают, и такая ситуация мне вполне подходит. Пусть они исходят из своей логики, а я буду исходить из своей.— Вам кажется, что Соловьев или «Пусть говорят» вели себя доброжелательно? Ну и как не пустить кандидата на телевидение, тогда надо его совсем не допускать. Иначе, если меня совсем не будут приглашать, я буду все время об этом говорить.— Навальный не кандидат в президенты. Сейчас начнутся предвыборные дебаты, на которые, если я получу регистрацию, меня нельзя не пригласить. Зачем им нужно, чтобы я пришла со статистикой «Медиалогии» и сказала, что Грудинина показывали за это время 40 раз, Жириновского — 52, Путина — 104, а меня — ноль?— Но сейчас мне ответят так же, как вы говорите: «Мы видели, как вы к Соловьеву на передачу ходили. Что же вы жалуетесь тогда?»— Я ни разу не имела возможности поговорить с ним и спросить, считает он меня предателем или нет. Я с ним лично до записи интервью про моего папу никогда не встречалась. Он приезжал, как это делает всегда, на памятные события, связанные с папой, но это были публичные мероприятия.Мои слова о том, что президент считает меня предателем, скорее, строились на внутренних ощущениях. Мне кажется, у него была какая-то большая обида, когда он увидел меня на площади. Эта обида была гораздо больше, чем по отношению к Алексею Кудрину, который стоял со мной рядом, он гораздо меньше пострадал от этих событий, чем я. Но, учитывая, что в конце концов через год наших судебных тяжб мне все-таки вернули деньги (изъятые во время обыска в 2012 году — РБК), мне показалось, что напряжение спало именно тогда. Да, меня отовсюду уволили, но не посадили в тюрьму, не возбудили уголовных дел, которые в нашей стране, как вы знаете, возбуждают очень легко.— Мой ответ Дудю — это образ, имелся в виду общий посыл. Мне кажется, на пресс-конференции я именно это и сделала. Я задала вопрос, который сформулировал для журналистов Алексей Навальный, но ни у кого не хватило смелости его так задать. Мне показалось это более важным. В каком-то смысле, если я публичный рупор всех несогласных, мне важнее спросить то, о чем меня попросили, в данном случае — Навальный, чем просто заявить нереализуемые сейчас пожелания.— Жаль, если для вас он так не прозвучал. Я спрашивала о конкуренции и о том, что человека несправедливо не пускают на выборы. Мне кажется, это ровно в духе той концепции, о которой я говорю.— Потому что, отвечая Дудю, я не имела в виду, что мне надо подойти к Путину, сказать конкретно эти слова и еще желательно плюнуть в лицо. Я имела в виду, что на это будет направлена моя стратегия кампании. Так же, когда я говорю, что «Собчак против всех», я надеюсь, что обращаюсь к достаточно умной аудитории, которая понимает, что я имею в виду гораздо более сложные вещи, чем просто «Баба-Яга против всех». Я имею в виду, что нас лишили графы «против всех», что я буду бороться против власти, что все кандидаты мне не нравятся… В своих интервью и выступлениях я все это конкретизирую.Я задала вопрос гораздо более жесткий и осмысленный, чем если бы я сказала просто: «Путин, уходи». В вопросе про то, что Навальный незаконно не участвует в выборах, есть смысл. Тот ответ, который мы услышали, принципиально меняет представление о выборах. Мне кажется, Путин впервые признался, что он против того, что такой человек, как Навальный, «по улицам бегает». Я считаю, мой вопрос был одним из главных на пресс-конференции. Именно поэтому его цитировали все мировые СМИ — в отличие, кстати, от вопроса РБК.— В любом случае я считаю, что мой вопрос был важнейшим на этой пресс-конференции.— В первую очередь со своим мужем, с друзьями. Ну и с публичными людьми: с Наташей Синдеевой, с Сережей Пархоменко, с Борисом Акуниным, с Мишей Зыгарем.— По-разному. Это личные беседы. Кто-то отговаривал, считая, что это опасно. Кому-то нравилось, кому-то нет, кто-то говорил о слишком больших рисках. Но все равно в итоге это мое решение, моя ответственность.— В последние годы я хотела заниматься политикой, мечтала об этом. Но у меня не было возможности, это тоже важно. Чтобы делать это (заниматься политикой — РБК) масштабно нужен правильный момент и поддержка, в том числе — финансовая. Вот была точка, когда все совпало. Когда я поняла, что Навального не регистрируют, система сжимается, кандидаты одни и те же, и еще есть люди, которые готовы помочь деньгами. Сначала был один человек, потом появился второй. Сейчас пятеро.— Я попросила.— Меня пригласил человек, который пообещал перечислить большую сумму денег. Этот человек живет на Бали несколько месяцев в году. Он сказал: «Я готов помочь, но прилетай сюда — обсудим подробно». Это вообще большая проблема моей — да и не только, наверное, моей — кампании, когда люди ничего не хотят обсуждать по телефону. Они боятся прослушки. У меня огромное количество времени уходит на встречи. Причем эти встречи иногда длятся по 15 минут, но я вынуждена соглашаться, потому что деньги мне нужны не через четыре месяца, а сейчас. У меня небогатая кампания, я собираю деньги, откуда могу, от всех своих друзей, и свои средства — порядка 19 млн. руб. — уже тоже вложила, и придется вложить еще.— Конкретно в этом случае речь идет о сумме порядка 40 млн. руб. Эти деньги подтверждены, и, если меня зарегистрируют, я назову имена тех своих спонсоров, с которыми уже договорилась. До регистрации никаких фамилий называть не стану, потому что не хочу, чтобы у людей были проблемы.— Это неправда. У меня, может, брата в тюрьму не сажают, но проблемы создают. Наших сборщиков подписей избивают, у нас было несколько таких случаев. Нам не согласовывают пикеты. В Казани, например, я лично ходила подавать заявку на пикет и, несмотря на то, что делала это под камеры, нам все равно отказали в нем.—У них проблемы, наверное, будут в любом случае, потому что заниматься оппозиционной политикой проблематично. Но одно дело — рисковать бессмысленно до моей регистрации, и совсем другое — когда мы пройдем этот этап. Это другой статус, более легальный и защищенный.— Я думаю, будет меньше. Наша цель — собрать порядка 300 млн. руб.— Уже есть пять основных спонсоров, плюс я сама. И я продолжаю вести переговоры. К настоящему времени мы собрали более 140 млн. руб., но в реальности не все эти деньги пока переведены на избирательный счет. Это обещания и обязательства. Сейчас мы не копим большого количества денег на избирательном счете, чтобы, если нас не зарегистрируют, не сталкиваться со сложным процессом возврата средств.— Я не буду называть фамилий до регистрации — я уже сказала вам.— Я оставлю этот вопрос без комментариев.— Я тоже журналист и понимаю, что это сразу станет заголовком статьи: «Ксения Собчак подтвердила переговоры с Галицким и Адоньевым».— Я не хочу давать поводы для каких-то лженовостей, которые на сегодняшний момент не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.— Еще раз говорю — о спонсорах мы поговорим после регистрации. Михаил Ходорковский много чем мне помогает. Я ему очень благодарна. У меня работает большое количество сотрудников «Открытой России», он нам помог нам с использованием штабов по всей стране. Мы сотрудничаем с ним и его командой, я его очень уважаю и разделяю многие его идеи.— Мы обсуждаем с ним мою программу, важные ее положения. Он подсказывает каких-то людей в Лондоне, с которыми мне стоит встретиться и поговорить. Одна из главных стратегий моей кампании — рассказывать на Западе, что в России очень много людей, которым не нравится то, что происходит здесь.— Мы не работаем с лордом Тимом Бэллом, просто общаемся. Лорд Белл — это человек, который много кого знает, встроен в европейскую политику. Так что это большая помощь — свести с правильными людьми. Я вижу свою задачу в том, чтобы довести до западных функционеров, что Россия — это не один только Путин, что Россия разная. И в этом смысле нельзя наказывать людей за политику президента, за которого они не голосуют. Я хочу, чтобы у нас был налажен контакт с Западом, чтобы мы перезапустили отношения. Для этого надо встречаться с западными политиками, рассказывать, что есть адекватные люди, которые готовы быть переговорщиками. Это большая работа.— Будет эта поездка или нет, не решено. Я действительно получила приглашение на молитвенный завтрак с Трампом, но точно также я получала приглашение в Давос (на Всемирный экономический форум — РБК), мы эту поездку обсуждали со штабом, однако решили не ехать, поскольку не позволил график кампании. Состоится ли поездка в США, будет зависеть от того, договорюсь ли я обо всех важных встречах — тогда я поеду в Нью-Йорк и Вашингтон. Я бы хотела встретиться с различными группами интересов, с сенаторами, людьми, приближенными к администрации президента США, но также и с демократами, с академическим сообществом, с журналистами.— Разные люди, я не называю имена тех, кто помогает мне, не работая в штабе.— Потому что право объявлять о моей кампании принадлежит самим людям. Захотят — назовут себя. Любая помощь и участие в политической деятельности в нашей стране небезопасна. Поэтому я благодарна, но называть не буду.— Да, и получились интересные результаты. Во-первых, стало поня​тно, что очень много моих сторонников среди мужчин в возрасте от 18 до 25 лет и женщин 25-45 лет. Самая негативно настроенная группа — мужчины 25-35 лет. Наиболее распространенные аргументы против моего участия в выборах такие: она женщина, лучше бы занималась ребенком и сидела дома; человек, который вел «Дом-2», не может идти в политику; она выскочка, куда она вообще лезет, не по Сеньке шапка.Те, кто готов за меня голосовать, приводят в основном такие аргументы: я пойду и назло власти проголосую за Собчак, потому что не хочу, чтобы мой голос украли; второе — это люди, которые знают, что у нас схожие взгляды с Навальным и считают, что оппозиция должна быть представлена на выборах; третья группа — люди, считающие, что я должна стать посредником между ними и властью, занять некий пост, став проводником их идей.Чем выше уровень образования, тем больше люди склонны голосовать за меня. Среди тех, у кого нет высшего образования, голосовать готовы в основном молодежь и те, кто чуть постарше. Совсем пожилые люди — нет. Ну и, больше всего меня готовы поддерживать в городах с населением от полумиллиона и миллионниках, поэтому в первую очередь там мы открываем региональные штабы.Был и другой соцопрос, там тоже выяснилось много интересных вещей. Люди уверенно говорят, что у меня богатый муж, что то ли он меня содержит, то ли мама. Мне казалось, все знают, что я содержу себя сама, являюсь главным кормильцем семьи. Но, оказывается, нет. Значит, над этим надо много работать.— Это было бы прекрасно. Хотя это будет сложно сделать, потому что изменилась ситуация в стране. И в этой ситуации я бы считала, что немного меньше — 5% — тоже хороший результат, с которым можно работать.— Если займу не четвертое, а пятое место с результатом до 3%.— ​​​Есть два фактора, которые должны совпасть. С одной стороны — хороший результат на выборах как демонстрация потенциала и поддержки людей, с другой — поддержка спонсоров, которые готовы будут помогать мне и дальше. Политика — это очень дорого. Ты не можешь собрать деньги на партию только за счет пожертвований обычных людей. Большая политика с партией — это десятки миллионов долларов. Их можно собрать только при поддержке бизнеса, лучше крупного, при этом не государственного и некоррупционного. Трудная задача.— Не знаю. Я все равно хочу остаться в политике, верю, что мы можем изменить ситуацию. Но при низком результате на этих выборах продолжать будет сложнее.- «Гражданская инициатива» — прекрасный вариант. Поэтому я и вступила в нее, хотя не обязана была это делать по закону.— Мы с ним об этом говорили, он открыт к сотрудничеству.— Очень надеюсь, что он будет продолжать вместе с нами. И не только он. Я не ищу собственной партии, не люблю вождизма.— Я и сейчас временно ей не занимаюсь. Но вообще да, может быть, придется уйти.Фото: starhit.ru